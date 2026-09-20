'약속 지켰다!' 23세 성승민, 韓 근대5종 또또 역사 썼다…아시안게임 女 첫 개인전 금메달→단체전 은메달 합작(종합)

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]성승민(한국체대)이 가는 길이 곧 대한민국 근대5종의 역사다.

성승민은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 최종 1위를 기록했다. 그는 이번 대회 한국 선수단에 첫 번째 금메달을 안겼다. 총점 1492점으로 당당히 금메달을 획득했다. 또한, 성승민은 각국 출전 선수 중 개인전 상위 3명의 성적을 합산해 순위를 가리는 단체전에선 중국에 이어 은메달을 획득했다. 김은주(개인전 1399점 7위) 신수민(개인전 1380점 12위)과 함께 은메달을 합작했다.

파이널 무대. 성승민은 막강했다. 첫 경기 펜싱에서 250점을 기록하며 당당히 1위에 올랐다. 이어진 장애물 경기에선 29초26을 기록, 358점을 획득했다. 전체 4위였다. 수영에선 다소 흔들렸다. 1분1초14로 7위에 랭크돼 295을 얻었다. 흔들리지 않았다. 성승민은 레이저 런에서 압도적 실력을 자랑했다. 그는 슈팅 타임 59초94, 레이스 타임 10분51초26, 총 11분51초20으로 2위에 올랐다. 589점을 추가하며 총 1492점으로 우승했다.

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이번 아시안게임 근대5종 여자부에는 총 33명이 출전했다. 성승민은 지난 16일 열린 펜싱 랭킹라운드에서 전체 2위를 기록했다. 17일 2개 조로 나눠 치른 준결승에선 펜싱 1위(250점), 장애물 3위(353점), 수영은 7위(274점)에 오르며 3개 종목 합산 성적 2위에 올랐다. 레이저 런(육상＋사격)까지 총 1366점을 얻어 A조 1위로 결승에 진출했다.

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2003년생 성승민은 2024년 파리올림픽에서 아시아 선수로는 최초로 근대5종 여자부에서 포디움에 올랐다. 그는 동메달을 목에 걸며 환하게 웃었다.

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그는 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 더욱이 그에겐 한국 선수 최초의 아시안게임 근대5종 여자 개인전 우승이라는 도전이 걸려 있었다. 아시안게임에서 근대5종 여자 개인전은 항저우 대회까지 5차례 열렸다. 한국 선수의 최고 성적은 은메달이었다. 2014년 인천 대회 양수진, 2018년 자카르타-팔렘방 대회 김세희, 항저우 대회 김선우가 모두 준우승을 기록했다.

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성승민은 이를 악물었다. 그는 대회를 앞두고 "항저우 대회 때 단체전 메달을 땄지만, 개인전 메달을 놓쳤다. 이번 대회에서 두 종목 모두 메달을 목에 걸겠다. 장애물에서 실수하지 않고 무리 없이 완주하면 좋은 성적을 가져올 수 있을 것 같다"고 다짐했다. 성승민은 3년 전 항저우에선 승마 변수로 고개를 숙였다. 이번엔 달랐다. 시상대 가장 높은 곳에 올랐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com