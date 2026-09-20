韓 선수단 이번 대회 최초 메달 확보! '효자종목' 정구, 한국 여자 정구 단체전, 동메달 확정…대만에 준결승전 석패

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[스포츠조선 이현석 기자]세 경기 모두 최종 게임까지 가는 혈투, 아쉬운 패배였다. 한국 여자 정구 대표팀이 대만과 준결승에서 패배해 결승 진출에 실패해 동메달을 획득했다.

고복성 감독이 이끄는 한국은 20일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 단체전 준결승에서 2시간 42분의 접전 끝에 대만에 매치 스코어 1대2로 패했다.

앞서 여자 대표팀은 조별리그를 2위로 마치며 4강 토너먼트행을 확정했다. 정구는 3위 결정전 없이 준결승에서 진 두 팀에 모두 동메달을 준다. 이번 대회 한국 선수단의 첫 메달 확보였다. 엄예진(문경시청). 김한설(iM뱅크). 황정미(NH농협은행). 이수진(옥천군청). 김연화(안성시청)로 꾸려진 여자 대표팀은 조별리그 A조에 속했다. 캄보디아와 파키스탄을 연달아 3대0으로 꺾으며 기세를 탄 여자 대표팀은 개최국 일본에 0대3으로 패했지만 2승 1패, 조 2위로 4강에 올랐다.

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4강 상대는 대만, 한국은 제1복식에 나선 이수진(옥천군청)-김한설(iM뱅크)이 쉬차오잉-황스위앤에게 게임 스코어 4-5로 석패했다. 단식 주자 황정미(NH농협은행)가 45분 동안 접전을 펼친 끝에 장민위를 4-3으로 이기면서 승부를 원점으로 돌렸다. 마지막 제2복식도 접전이 이어졌다. 엄예진(문경시청)-김연화(안성시청)는 저우옌전-뤄수팅과 1시간 16분 동안 혈투 끝에 4대5로 패했다. 한국과 필리핀이 동메달을 획득한 가운데 대만은 이날 오후 2시 같은 장소에서 일본과 금메달을 놓고 맞붙는다.

정구는 아시안게임의 대표적인 효자종목이다. 처음 정식종목이 된 1994년 히로시마 대회부터 2023년 항저우 대회까지 모든 대회에서 금메달을 수확했다. 총 40개의 금메달 가운데 26개(획득률 56.2%)를 쓸어 담으며, 같은 기간 '종주국' 태권도의 금메달 점유율(48.7%)을 웃도는 성과를 거뒀다. 다만 항저우 대회에서는 다소 부진했다. 금메달 개수에서 '종주국' 일본에 크게 밀렸다. 여자 단식에서 1개의 금메달을 따는데 그치는 동안, 일본은 나머지 4개의 금메달을 휩쓸었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com