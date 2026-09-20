'압도적 경기력' 한국 남자 탁구, 시작이 좋다! 장우진-임종훈-오준성 단체전 출격, 예멘 완벽하게 제압...남자 단체전 조 1위 도전 청신호[아시안게임]

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 남자 탁구 대표팀이 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서도 메달 도전에 청신호를 켰다.

한국 남자 탁구 대표팀은 20일 오후 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 예멘과의 아이치-나고야 아시안게임 남자탁구 단체전 조별예선

D조 1차전에서 3대0 완성을 거뒀다. 1치전을 승리한 한국은 오후 6시30분에는 몽골과 2차전을 벌인다.

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한국은 장우진(10위·세아), 임종훈(35위), 오준성(22위·이상 한국거래소)가 차례로 나섰다. 첫 경기에 나선 임종훈은 알두바니 마그드를 상대로 시종일관 압도했다. 시작부터 안정적이었다. 마그드를 상대로 좀처럼 틈을 허용하지 않으며 5-0까지 벌렸다. 이후 추격을 잠시 허용해 6-4까지 쫓기기도 했으나 곧바로 11-4로 달아났다. 이후 두 게임은 11-1, 11-2로 상대를 압도하며 임종훈이 3대0으로 승리했다. 두 번째 주자인 임종훈도 거의 흔들림이 없었다. 구브란 에브라힘을 상대한 임종훈은 3대0(11-5, 11-5, 11-8)으로 상대에게 승리를 허용하지 않았다.

세 번째 주자인 오준성은 알야바에이 압둘라흐만을 상대로 초반 먼저 2점을 내주며 끌려가는 모습도 있었으나, 순식간에 경기를 주도하며 11-5로 승리했다. 뒤이어 두 게임은 더 편안했다. 안정적인 리시브에 상대가 조급해졌다. 강력한 포어드라이브, 이후 랠리에서도 줄곧 승리하며 2게임은 11-5, 3게임은 11-6으로 승리했다. 오준성은 지난 항저우 대회에서 한국 탁구사상 최연소 하계 아시아경기대회 출전기록도 갈아치운 선수다. 오준성은 아시안게임에서 은메달 7개와 동메달 2개, 올림픽에서 은메달 1개와 동메달 1개를 따낸 오상은 미래에셋증권 감독의 아들이다.

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지난 항저우 대회에서 은메달을 수확했던 남자 단체전은 이번 대회에서도 메달에 도전한다. 세대 교체도 착실히 이뤄지고 있다. 지난 5월 열린 2026년 런던 세계선수권대회에서 예선 라운드에서 중국을 3대1로 꺾는 이변을 연출하기도 했다. 한국이 중국과 남자 단체전에서 이긴 건 1996년 아시아선수권대회 결승 이후 30년 만의 일이었다. 8강 탈락은 아쉬웠지만 기대감을 키웠던 일이다. 이번 대회에서는 기대감을 실력으로 증명할 기회다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com