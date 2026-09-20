여자 10m 공기소총, 단체전 아쉬운 4위...하지만 반효진의 '그랜드슬램'이 남아있다

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[스포츠조선 김용 기자] 아쉬운 4위.

한국 여자 사격 국가대표팀이 10m 공기소총 단체전에서 4위에 그쳤다.

반효진, 권유나, 조은별은 20일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 아이치-나고야 아시안게임 여자 10m 공기소총 개인전 본선 겸 단체전에 출전했지만 4위에 머물렀다. 세 사람의 합산 점수는 1895.8점으로 중국, 인도, 일본에 이어 4위 성적이었다.

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다만, 개인전 본선에서는 반효진과 권유나가 결선 진출에 성공했다. 반효진은 634.9점을 쏴 중국 왕쯔페이에 이어 전체 2위로 결선에 진출했다. 권유나도 633.3점으로 8위 막차 티켓을 손에 넣었다. 조은별은 627.6점 19위에 그쳤다.

반효진의 개인전 금메달을 기대해볼만 하다. 2024 파리 올림픽 10m 공기소총 금메달을 획득하며 깜짝 스타로 떠오른 19세 반효진은 이날 금메달을 획득하면 올림픽, 세계선수권대회, 아시안게임 금메달을 모두 손에 넣는 '그랜드슬램'을 완성하게 된다. 반효진은 지난해 세계선수권 개인전도 우승한 경험이 있따.

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한편, 반효진은 이날이 만 19세 생일. 생일에 아시안게임 금메달이라는 성과를 이뤄낼지 관심이 모아진다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com