깜짝! 북한 선수단 20분 지연 후 빠른 퇴장→개회식도 중도 이탈, 이번엔 경기 참가 불가 날벼락..."탄약 승인 문제" 끝내 불참

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[스포츠조선 이현석 기자]북한 사격 선수단이 총기·탄약 관련 문제로 경기에 결국 참가하지 못했다.

20일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 10ｍ 공기소총에서 북한 선수단의 모습은 볼 수 없었다. 개인전 참가 선수들의 성적을 종합하는 방식으로 국가별 순위를 가리는 단체전에도 북한은 출전 명단에 포함되지 않았다.

당초 북한은 개인전에 박현경, 리수림, 김현숙이 참가할 예정이었다. 북한은 선수단에서 총 6명의 선수를 사격 종목을 위해 파견됐다. 하지만 경기장에 북한 선수단의 자리는 비었다. 탄약 승인 문제가 컸다. 연합뉴스에 따르면 사격 경기장의 조직위 관계자는 "북한이 이번 대회에서 탄약을 사용하는 데 필요한 일본 정부의 사전 승인을 받지 않아 오늘 경기의 출전이 불투명하다"고 했다.

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북한이 향후 경기에서 나설 수 있을지, 아니면 이번 대회 내내 참가가 어려울지는 미지수다. 사격 국제대회를 위해선 통상적으로 총기의 일련번호와 정확한 탄약의 수량 등을 개최지 관련 당국에 미리 신고하는 엄격한 과정을 거친다. 한국 또한 수개월 전부터 조직위에 관련 정보를 발송해 승인을 받았다. 북한의 경우 어떤 과정에서 문제가 발생했는지는 알 수 없다.

앞서 북한은 일본 아이치현 나고야시 미나토구 가든 피어에서 열린 선수단 대상 환영식에서도 관심의 중심이었다. 북한에서는 4명의 대표단이 참석했으나, 행사는 오후 1시30분 시작 예정이었지만 5분 지연 안내가 나온 뒤에도 시작되지 않았다. 이후 20분이 더 흐르자, 북한 선수단은 자리를 빠져나갔고, 이후 환영식장에 있던 다른 나라 선수들도 자리를 비우기도 했다. 19일 개회식에서도 북한은 선수단이 공연 도중 자리를 떠나 끝내 돌아오지 않았다. 경기·훈련 일정 때문에 일부 선수만 참석하는 관례를 감안해도 이례적인 선택이었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com