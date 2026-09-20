[아시안게임]'안세영 또 2관왕 청신호'배드민턴 단체전 대진표 희비 교차…여자부 1R부전승+중국 결승 격돌 유력, 남자부 8강부터 중국전 부담

배드민턴 국가대표 선수들.

대한민국 배드민턴 국가대표 안세영이 8일 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한배드민턴협회 미디어데이에서 발언하고 있다.

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[스포츠조선 최만식 기자] '효자종목' 한국 배드민턴이 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 단체전부터 본격 출격한다.

여자부는 2023년 항저우아시안게임에 이어 대회 2연패를, 남자부는 3년 전 동메달의 아쉬움을 털어내는 게 목표다.

한데 대진 추첨을 한 결과 희비가 엇갈린 것으로 나타났다. 여자부는 2연패의 희망이 높아진 반면, 남자부는 '운'도 따르지 않았다.

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먼저 대회 2연패가 유력한 여자부의 경우 상위시드(3번)를 받은 까닭에 시작부터 부담을 덜었다. 중국(1번), 일본(2번), 대만(4번)과 함께 1라운드를 부전승으로 통과했다.

22일 8강전에서는 홍콩-말레이시아의 16강전 승자와 맞붙는데 이변이 없는 한 승리가 예상된다. 단체전은 5전(단식 3경기+복식 2경기) 3승제로 치러진다.

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한국 여자 단체전은 세계랭킹 1위 안세영(단식)을 비롯, 세계 2위 이소희-백하나(복식) 등 상대적으로 막강한 전력을 보유하고 있다.

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한 자리 앉은 백하나-이소희.

2026 아이치·나고야 아시안게임(AG)에 나서는 탁구 신유빈과 배드민턴 서승재 등 대한민국 선수단이 17일 인천 영종도 인천국제공항 제2여객터미널에서 출국 행사를 마친 뒤 함께 이동하고 있다.

준결승(23일)서는 일본을 상대한다. 우승 후보 중국을 결승에서 만날 가능성이 높다. 준결승서 중국을 피한 것은 다행인 셈이다. 일본과의 개인별 세계랭킹을 따져보면 안세영과 이소희-백하나를 제외하고 낙관할 수 없는 게 사실이지만 '상위랭커 킬러'인 김가은(세계 12위)이 든든하다. 세계 6위 김혜정-공희용 조가 공희용의 부상 이탈로 인해 김혜정-이연우 조로 변경된 것이 변수가 될 수 있다. 하지만 노련미의 김혜정이 성장세의 이연우를 이끌어 준다면 패할 이유는 거의 없을 것이란 전망이다.

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중국과의 결승전이 성사될 경우 안세영을 제외한 나머지 주자들은 승리를 장담할 수 없는 게 사실이다. 그럼에도 한국은 '믿는 구석' 자신감이 넘친다. 항저우아시안게임을 비롯해 '2026 아시아남녀단체배드민턴선수권대회(2월)', '제31회 세계여자단체배드민턴선수권대회(5월)'에서 3차례 우승을 할 때 결승 상대가 모두 중국이었는데 안세영-김가은-이소희-백하나가 선봉장 역할을 해 준 덕에 만리장성을 넘었다.

여자 배드민턴이 단체전에서 금빛 신호탄을 쏘아 올리면 곧이어 개인전에 나서는 안세영의 역사적인 아시안게임 2회 연속 2관왕 대기록을 작성할 수 있다. 한국 배드민턴은 1962년 자카르타 대회에 처음 출전한 이후 지금까지 연속으로 2관왕을 배출한 적이 없었다.

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아시안게임 각오 다지는 김가은.

아시안게임 각오 다지는 서승재-김원호.

박주봉 대표팀 감독이 3관왕(단체+남복+혼복·1986년)과 개인전 2연패(혼복·1986, 1990년)를 한 것이 종전 개인 수상 기록으로는 최고였다. 그 다음으로 김동문 대한배드민턴협회 회장과 아내 라경민 한국체대 교수가 각각 2관왕, 개인전 2연패를 했다. 세계 최강 혼합복식 조로 군림하기도 했던 김 회장-라 교수는 혼합복식 2연패(1998, 2002년)를 합작한 바 있고, 김 회장은 1998, 2002년 단체전+혼합복식 2관왕을, 라 교수는 같은 기간 여자복식+혼합복식 2관왕을 각각 달성했다.

이번 아시안게임에서 남자 단체전은 난항이 예상된다. 시드를 배정받지 못한 바람에 21일 1라운드부터 홍콩과 경기를 치러야 한다. 반면 2번 시드를 받은 중국은 부전승으로 체력을 아낀다. 8강 상대가 중국이다. 3경기나 치러야 하는 단식에서 유태빈 최지훈 전혁진을 내세워야 하지만 경험이나 객관적 전력에서 중국에 열세인 게 사실이다. 남자복식 세계 1위 서승재-김원호가 버팀목이지만 아시안게임 이전까지 치른 국제대회에서 연이은 하향세를 보여 온 점이 불안 요소다.

남자 배드민턴은 올해 '2026 아시아남녀단체배드민턴선수권' 준결승에서 중국에 밀렸고, '제34회 세계남자단체배드민턴선수권'서는 조별리그를 통과하지 못했다. 하지만 중국에도 변수는 있다. 중국은 최근 국제대회에서 각 종목에 걸쳐 이변의 패배를 당하는 등 전반적인 슬럼프를 보여왔다. 한국으로서는 대이변을 노릴 만하다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com