"하루도 헛되이 보낸 적 없다!" 사이클 신지은, 韓 '1호 메달'→아시안게임 개인 첫 메달 '활짝'

아이치·나고야 아시안게임에서 한국 선수단에 첫 메달 안긴 사이클 신지은 (나고야=연합뉴스) 오명언 기자 = 20일 일본 아이치현 신시로 서킷 코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사이클 여자 도로 독주 경기에서 동메달을 획득한 한국 신지은(오른쪽)이 메달세리머니에서 활짝 웃어보이고 있다. [대한사이클연맹 제공. 재판매 및 DB 금지] 2026.9.20 seephoto@yna.co.kr(끝)

아이치·나고야 아시안게임에서 대한민국 선수단에 첫 메달 안긴 사이클 신지은 (나고야=연합뉴스) 20일 일본 아이치현 신시로 서킷 코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사이클 여자 도로 독주 경기에서 한국 신지은이 결승선을 향해 역주하고 있다. 신지은은 이날 동메달을 차지하며 한국 선수단에 대회 첫 메달을 안겼다.[대한사이클연맹 제공. 재판매 및 DB 금지] 2026.9.20 coup@yna.co.kr(끝)

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노력의 시간은 헛되지 않았다. 대한민국 선수단에 첫 번째 메달을 안긴 사이클 국가대표 신지은(25·금산군청)의 진심은 통했다.

신지은은 20일 일본 아이치현 신시로 서킷 코스에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 사이클 여자 도로 독주 경기에서 36분56초14를 기록하며 동메달을 목에 걸었다. 1위 리나타 술타노바(카자흐스탄·36분 23초 72), 2위 장하오(중국·36분 28초 40)에 이어 3위로 결승선을 통과했다. 이번 대회에 참가한 한국 선수단 전체 '1호' 메달이 탄생한 순간이었다. 신지은에게도 첫 아시안게임 메달이다.

아픔을 딛고 얻은 값진 메달이다. 그는 3년 전 열린 항저우 대회에선 자전거 단체추발에 출전했지만, 메달과 인연을 맺지 못했다. 포기는 없었다. 이번 대회를 앞두고 "도전하는 선수, '그럼에도 불구하고 해내는 선수'로 기억되고 싶다. 어떤 어려움 속에서도 묵묵히 앞으로 나아가는 선수가 되고 싶다. 태극마크의 무게를 잘 알고 있다. 어떤 어려움이 있어도 포기하지 않고 최선을 다하는 자세로 매 경기에 임하겠다"고 이를 악물었다.

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약속을 지켰다. 신지은은 이번 대회에서 온전히 자신의 기량만으로 순위를 정하는 개인전에서 당당히 시상대에 올랐다. 동메달을 목에 건 그는 "정말 기분 좋다. 첫 개인 종목 출전인데, 좋은 결과와 영광을 안게 돼 감사한 하루다. 사실 메달권이라는 생각은 못 했고, 너무 힘들어서 빨리 결승선을 통과하고 싶다는 생각뿐이었다"며 "대회 준비를 시작한 뒤 단 하루도 헛되이 보낸 적이 없었기 때문에 자신 있게 임했다"고 말했다.

14세 때 먼저 사이클 선수를 시작한 오빠를 통해 관심을 갖게 됐다는 신지은은 도로와 트랙을 넘나드는 '올라운더'다. 지금은 은퇴한 한국 사이클 간판 나아름의 뒤를 이을 '차세대 에이스'로 꼽힌다. 신지은은 도로 종목의 강인한 지구력은 물론, 실내 경기장인 벨로드롬 안에서 폭발적인 스피드와 순발력을 뿜어내는 능력까지 두루 갖췄다는 평가다. 실제로 그는 올해 초 2026년 아시아 도로 사이클 선수권대회에서 여자 개인도로 3위, 도로 독주 4위를 기록했다. 뒤이어 열린 아시아 트랙 사이클 선수권대회에서도 옴니엄 3위, 단체추발 2위에 랭크됐다.

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태극전사 '1호 메달리스트' 신지은의 아시안게임은 이제 시작이다. 그는 귀국해 컨디션을 조절한 뒤 다시 나고야로 입성, 단체추발, 매디슨, 옴니엄 등 트랙 경기에 출격한다. '멀티메달'에 도전하는 신지은은 "트랙이 주 종목인 만큼 더 자신 있게 임해서 멋진 경기력을 보여주고 싶다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com