'역시 최강!' 韓 여자 핸드볼, '중앙아시아 다크호스' 카자흐스탄 42-18 압도

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 핸드볼은 강했다. '중앙아시아의 다크호스' 카자흐스탄을 가볍게 누르고 2연승을 달렸다.

이계청 감독이 이끄는 한국 여자 핸드볼은 20일 일본 나고야의 가스가이 종합체육관에서 열린 카자흐스탄과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 2차전에서 42대18로 이겼다. 우빛나가 혼자 10득점을 기록하며 팀을 승리로 이끌었다. 이로써 한국은 1차전 홍콩(48대16)에 이어 2연승했다.

이번 대회 여자 핸드볼은 7개국이 참가해 한 차례씩 붙는 단일리그 방식으로 열린다. 각 팀은 총 6경기를 치러 최종 순위에 따라 메달 주인공을 가린다. 한국은 앞으로 중국(25일)-베트남(26일)-일본(27일)과 격돌한다. 일본과의 마지막 경기가 결승전이나 다름없다.

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한국은 '자타공인' 이번 대회 가장 강력한 우승 후보다. 한국은 아시안게임에 여자 핸드볼이 도입된 1990년 베이징 대회부터 2006년 도하 대회까지 5연속 우승을 차지했다. 2014년 인천, 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서도 정상에 올랐다. 그러나 2023년 열린 항저우 대회에선 '숙적' 일본에 패해 준우승을 기록했다. 이번 대회에서 8년 만의 정상 탈환을 노린다.

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두 번째 상대는 카자흐스탄이었다. 강력한 피지컬이 강점인 팀이다. 한국은 경기 초반 5-4로 팽팽한 경기를 벌였다. 집중력을 먼저 발휘했다. 이연경 우빛나의 득점으로 점수 차를 벌렸다. 여기에 골키퍼 박새영의 선방을 묶어 18-8로 전반을 리드했다.

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후반 들어 카자흐스탄이 골키퍼 자파로바 다미라의 '인생경기'급 선방을 앞세워 한국의 앞길을 막는 듯했다. 그러나 한국은 한국이었다. 상대 골키퍼 키를 살짝 넘기는 절묘한 슛으로 연달아 상대 골망을 흔들었다. 여기에 상대의 느린 발을 공략해 속공으로 연거푸 득점을 완성했다. 점수 차를 크게 벌린 한국은 부상이던 강은혜까지 코트 투입하며 컨디션을 점검했다. 한국이 42대18로 압승을 거뒀다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com