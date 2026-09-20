풀게임 치르고 결승행 불발, 아쉽다! 韓 남녀 정구 대표팀, 단체전 동반 동메달...준결승에서 나란히 석패[아시안게임]

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[스포츠조선 이현석 기자]힌국 남녀 정구 대표팀이 2026년 아이치-나고야 아시안세임에서 단체전 동반 동메달을 목에 걸었다.

20일 일본 나고야의 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 남자 단체전 준결승, 한국 남자 정구 대표팀은 대만에 1대2(3-5 4-3 0-5)로 패배해 결승 진출에 실패했다.

한국은 복식 1경기에서 이현권과 박재규(이상 음성군청)가 8게임 만에 3-5로 패하며 위기를 맞았지만, 이어진 단식 경기에서 만회했다. 김진웅(수원시청)이 4-3으로 이기며 경기는 다시 원점. 마지막 복식 2경기에 모든 것이 달렸었다. 다만 복식 2경기에 나선 김현수(대전광역시동구청)와 이하늘(순천시청)이 0-5 완패를 당하며 결승 진출에 실패했다.

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앞서 오전에는 여자 단체전 준결승에서는 한국 여자 정구 대표팀이 2시간 42분의 접전 끝에 대만에 매치 스코어 1대2로 패했다. 한국은 제1복식에 나선 이수진(옥천군청)-김한설(iM뱅크)이 쉬차오잉-황스위앤에게 게임 스코어 4-5로 석패했다. 단식 주자 황정미(NH농협은행)가 45분 동안 접전을 펼친 끝에 장민위를 4-3으로 이기면서 승부를 원점으로 돌렸다. 마지막 제2복식도 접전이 이어졌다. 엄예진(문경시청)-김연화(안성시청)는 저우옌전-뤄수팅과 1시간 16분 동안 혈투 끝에 4대5로 패했다. 한국과 필리핀이 동메달을 획득한 가운데 대만은 이날 오후 2시 같은 장소에서 일본과 금메달을 놓고 맞붙는다.

정구는 아시안게임의 대표적인 효자종목이다. 처음 정식종목이 된 1994년 히로시마 대회부터 2023년 항저우 대회까지 모든 대회에서 금메달을 수확했다. 총 40개의 금메달 가운데 26개(획득률 56.2%)를 쓸어 담으며, 같은 기간 '종주국' 태권도의 금메달 점유율(48.7%)을 웃도는 성과를 거뒀다. 다만 항저우 대회에서는 다소 부진했다. 금메달 개수에서 '종주국' 일본에 크게 밀렸다. 여자 단식에서 1개의 금메달을 따는데 그치는 동안, 일본은 나머지 4개의 금메달을 휩쓸었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com