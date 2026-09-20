'풀메 등장'에 아나운서 아니야?…'日 탁구 영웅' 미모에 열도가 뜨겁게 달아올랐다

이시카와 카스미. 사진=이시카와 카스미 SNS

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[스포츠조선 이종서 기자] "방송국 아나운서인 줄 알았어."

일본 '스포츠호치'는 지난 19일 '2026 아이치-나고야 아시안게임에서 일본 TBS 스페셜 선수 앰버서더를 맡고 있는 탁구 스타 이시카와 카스미가 확 달라진 모습으로 화제를 모으고 있다'고 조명했다.

매체는 '이시카와는 지난 18일 방송된 배구와 농구 중계 스튜디오에 출연해 같은 선수 앰버서더인 배구 스타 기무라 사오리, 소속 방송국 에토 아이 아나운서, 나가오 츠바사 아나운서와 함께 매끄러운 진행을 선보였다'라며 '이날 이시카와는 파란색 셔츠에 흰색 바지를 매치한 상큼한 스타일링을 선보였다. 특히 음영이 들어간 짙은 메이크업을 통해 평소보다 훨씬 성숙한 분위기를 자아냈다'고 설명했다.

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이시카와는 일본 탁구계를 대표하는 스타다. 2016년 리우데자네이루 올림픽 여자 단체전 동메달과 2021년 도쿄올림픽 여자 단체전 은메달을 따내며 실력을 인정받았다.

선수가 아닌 해설위원으로 그야말로 '풀 메이크업'을 한 모습으로 공식 자리에 나타나자 팬들에게는 또 다른 설렘을 줬다.

2021년 도쿄올림픽 시상대에 있는 이시카와 카스미(가운데).AP연합뉴스

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매체는 '이시카와 카스미, 어느 방송국 아나운서인 줄 알았다. 엄청 어른스럽다고 생각했는데 1993년생 동급생이었네', '정말 예쁘고 귀엽다. 점점 더 멋진 여성이 되어 가고 있다', '기무라 사오리와 이시카와 카스미 둘 다 너무 귀엽다', '귀여운 아나운서인가 했는데 이시카와 카스미잖아'라는 등의 팬들 다양한 반응을 전달했다.

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단순히 외모에만 관심이 쏠린 건 아니다. 매체는 '그녀의 미모뿐만 아니라 기대 이상의 유창한 진행 실력도 시청자들의 큰 주목을 받았다'고 설명했다.

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매체는 '이시카와의 말솜씨가 너무 유창하다. 본업이 아나운서인 줄 알았을 정도로 인상이 좋다', '이시카와 카스미, 너무 예쁘고 말을 술술 잘해서 처음에는 그녀인지 눈치채지 못했다', '세계적인 탁구 선수였는데 스튜디오 분위기까지 능숙하게 이끌어 갈 수 있다니 놀랍다'고 호평을 조명하기도 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com