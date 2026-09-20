[속보]전웅태의 미친 스퍼트! 男근대5종 단체전, 기적의 금메달...'3개 대회 연속 金' 전웅태는 개인전 은까지

기뻐하는 전웅태 (안조[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 남자 개인 결승 레이저런 경기에서 한국 전웅태가 결승선을 통과한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.20 ksm7976@yna.co.kr(끝)

결승선 통과하는 전웅태 (안조[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 남자 개인 결승 레이저런 경기에서 한국 전웅태가 결승선을 통과하고 있다. 2026.9.20 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[안조=스포츠조선 박찬준 기자]한국 남자 근대5종이 단체전 금메달을 거머쥐었다.

한국은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 근대5종 결승에서 전웅태(강원도체육회)의 막판 놀라운 질주를 앞세워 금메달을 획득했다. 단체전은 각국 출전 선수 중 개인전 상위 3명의 성적을 합산해 순위를 가린다. 전웅태, 서창완(전남도청), 이종현(대전광역시청)의 폭풍 레이스로 중국을 제쳤다. 전웅태는 아시안게임 3개 대회 연속 금메달이라는 대업을 이뤄냈다.

드라마 같은 승부였다. 초반 서창완이 치고 나갔다. 수영까지 2위에 자리했다. 김영하는 3위, 전웅태는 9위였다. 레이전 런에서 승부가 갈렸다. 선두 마유앙이 가장 먼저 뛰었고, 5초 뒤 서창완이 나섰다. 15초 뒤 김영하가 뛰었고, 전웅태는 35초 후 출발했다.

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근대5종 남자 단체 금메달 (안조[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 한국 남자 근대5종 대표팀 이종현(왼쪽)과 전웅태가 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 남자 단체전에서 금메달을 차지 한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.20 ksm7976@yna.co.kr(끝)

서창완은 첫번째 사격에서 순위를 바꿨다. 1위로 올라섰다. 맨 앞으로 올라선 서창완은 선두를 놓치지 않았다. 이후 주춤하기 시작했다. 중국 선수들과 치열한 승부를 펼쳤다. 김영하는 3위권을 유지했다. 항저우 대회에서 기적 같은 역전극을 쓴 전웅태가 치고 나섰다. 폭발적인 스퍼트로 막판 선두 싸움을 흔들었다.

전웅태는 2위까지 올라섰다. 나머지 한국 선수들도 상위권에 올랐다. 결국 단체전 금메달을 획득했다.

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전웅태는 에이스의 면모를 과시했다. 전웅태는 2021년 도쿄 올림픽에서 남자부 동메달을 획득해 한국 근대5종의 올림픽 첫 메달 숙원을 풀어낸 주인공이다. 아시안게임에서도 2018년 자카르타·팔렘방 대회와 2023년 열린 항저우 대회에서 개인전 2연패를 달성했고, 항저우 대회에선 단체전도 석권하며 2관왕에 올라 깊은 발자취를 남겼다.

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얼마나 최선을 다했으면 (안조[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 남자 개인 결승 레이저런 경기에서 한국 서창완이 결승선을 통과한 뒤 치료를 받고 있다. 2026.9.20 eastsea@yna.co.kr(끝)

전웅태는 2024년 파리 올림픽을 끝으로 근대5종 중 승마가 장애물 경기로 대체되고서는 적응기를 거치며 국제 대회 입상 등 눈에 띄는 성적은 없다. 하지만 지난해 잠시 대표팀을 떠나있었던 동안 팔에 박힌 철심의 나사를 빼는 수술을 받은 이후 컨디션이 점차 좋아졌고, 중요할 때 나타나는 그의 '승부사 기질' 또한 큰 대회를 앞두고선 기대감을 놓을 수 없게 한다. 항저우 아시안게임에서도 그는 역전극으로 개인전 1위에 오른 바 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com