[아시안게임]'축구 선수로 실패→생업 포기' 이준석의 인생역전, 韓 테크볼 사상 첫 금메달 쾌거! 이라크 알레야위 2-0 격파

가자 초대 챔피언을 향해 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전 한국 이준석과 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위 경기. 한국 이준석이 1세트 승리 후 환호하고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

가자 초대 챔피언을 향해 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전 한국 이준석과 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위 경기. 한국 이준석이 1세트 승리 후 환호하고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시안게임 출전을 위해 생업도 포기한 '축구 선수 출신' 이준석(27)이 대한민국 테크볼 역사를 새로 썼다. 처음 출전한 아시안게임에서 값진 금메달을 목에 걸었다.

이준석은 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026년 아이치-나고야아시안게임 테크볼 남자 단식 결승에서 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위(이라크)를 세트 스코어 2-0(12-11, 12-5)로 꺾고 우승했다.

이로써 이준석은 대한민국 테크볼 역사상 첫 아시안게임 금메달리스트로 우뚝 섰다. 이번 대회에선 근대5종 여자 개인전 성승민, 근대5종 남자 단체전에 이어 세 번째 금메달이다.

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'인생역전'이다. 이준석은 축구 선수 출신으로 21세까지 K4리그에서 뛰었다. FC서울 공격수 조영욱이 과거 동료였다. 아쉽게 프로 레벨에 진입하지 못한 실패한 축구 선수로 남았지만, '공'은 내려놓지 않았다. 족구 선수로 활약하던 그는 22세부터 테크볼 선수로 전향했다. 대기업 생산직 계약직으로 일하던 이준석은 올해 2월 테크볼이 아시안게임 정식종목으로 채택되었다는 소식에 생업을 포기하고 대회 준비에 매진했다. 그리고 감격적인 금메달을 따내는 영예를 안았다.

이준석 집중 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전 한국 이준석과 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위 경기. 한국 이준석이 머리로 공을 넘기고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

이준석, 발차기 공격 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전 한국 이준석과 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위 경기. 한국 이준석이 공격하고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

이준석은 지난 19일 자이드 에이단(쿠웨이트)와의 준결승전에서 세트 스코어 3-2로 앞선 시점에 상대 선수의 부상으로 결승 진출 티켓을 거머쥐었다. 한국 역사상 최초 테크볼 메달을 확보한 이준석은 결승전 1세트에서 초반 0-3으로 끌려가는 상황에서 강한 공격으로 첫 포인트를 따냈다. 침착하게 4-4까지 추격했으나, 다시 주도권을 내주며 끌려갔다. 하지만 뒷심은 무서웠다. 침착하게 추격한 끝에 9-8로 처음 역전했다. 침착하게 1점차를 유지하며 1세트를 12-11로 잡아냈다.

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기세를 탄 이준석은 2세트 초반도 6-2로 4점차 리드를 했다. 당황한 알레야위는 2-6로 끌려가는 상황에서 타임아웃을 요청하며 흐름을 끊었다. 작전타임 이후 8-2, 9-2, 10-3로 격차는 더욱 벌어졌다. 상대는 사정없이 흔들렸다. 금메달을 확신한 이준석은 점수를 딸 때마다 어퍼컷 세리머니를 날렸다. 10-5까지 따라잡혔으나, 다시 1점을 따냈다. 그리고 마지막 게임에서 상대의 허를 찌르는 공격으로 점수를 따내며 2세트도 12-5로 잡아내며 세트스코어 2대0으로 금메달을 확정했다.

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테크볼은 곡선형 특수 테이블에서 축구공을 주고 받는 종목으로, 탁구의 정교한 각도와 축구의 볼 컨트롤, 세팍타크로의 화려한 공중 공격이 더해졌다. 2012년 헝가리에서 시작돼 이번 아시안게임에서 첫 정식 종목으로 채택됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com