한국정구 남녀 단체전 나란힌 값진 동메달. 준결승 대만 벽 넘지 못했다.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 한국 정구 대표팀이 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남녀 단체전에서 나란히 값진 동메달을 획득했다.

여자 대표팀은 20일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 대회 단체전 준결승에서 대만에 매치 스코어 1대2로 패했다.

정구는 3위 결정전 없이 준결승에서 진 두 팀에 모두 동메달을 수여한다.

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여자 대표팀은 세 경기 합계 2시간42분의 혈투를 벌였으나 결승 진출에 실패했다.

제1복식에 나선 이수진(옥천군청)-김한설(iM뱅크)은 쉬차오잉-황스위앤에게 게임 스코어 4-5로 석패했다.

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단식 주자 황정미(NH농협은행)가 45분 동안 접전을 펼친 끝에 장민위를 4-3으로 꺾으면서 승부를 원점으로 돌렸다.

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마지막 제2복식에서 엄예진(문경시청)-김연화(안성시청)가 저우옌전-뤄수팅과 1시간16분 동안 맞선 끝에 4-5로 패했다.

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남자 대표팀 역시 세 경기 합계 1시간47분의 승부 끝에 매치 스코어 1-2로 패하며 대만의 벽을 넘지 못했다.

제1복식에선 이현권-박재규(이상 음성군청)가 위카이원-린웨이제에게 3-5로 졌다.

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단식에서 김진웅(수원시청)이 장여우쑹과 최종 게임까지 가는 접전 끝에 4-3으로 승리해 균형을 맞췄다.

마지막 제2복식에 나선 김현수(대전동구청)-이하늘(순천시청)이 천보이-천위쉰에게 0-5로 패하면서 결승 진출이 무산됐다.

한국 정구는 항저우 대회에 이어 아시안게임 남녀 단체전에서 2회 연속 동반 동메달을 기록했다. 한국은 21일 혼합복식에 김현수-이수진, 박재규-김연화가 출전한다. 22∼23일 남녀 단식에서는 김진웅과 이하늘, 황정미와 이수진이 대회 첫 금메달에 도전한다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com