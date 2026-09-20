3개 대회 연속 금메달에도 눈물, '맏형' 전웅태의 책임감 "단체전 메달서 제외되는게 나였으면 좋았을 것을... LA올림픽도 도전하겠다"[나고야 LIVE]

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[안조=스포츠조선 박찬준 기자]"단체전 메달서 제외되는게 차라리 나였으면 좋겠다 싶었다."

'맏형' 전웅태는 뜨거운 눈물을 흘렸다. 한국 근대5종이 두번째 금메달을 따냈다. 남자 단체전 금메달을 거머쥐었다. 한국은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 근대5종 결승에서 전웅태(강원도체육회)의 막판 놀라운 질주를 앞세워 금메달을 획득했다. 단체전은 각국 출전 선수 중 개인전 상위 3명의 성적을 합산해 순위를 가린다. 전웅태, 서창완(전남도청), 이종현(대전광역시청)의 폭풍 레이스를 펼치며 중국을 제쳤다. 전웅태는 아시안게임 3개 대회 연속 금메달이라는 대업을 이뤄냈다.

드라마 같은 승부였다. 초반 서창완이 치고 나갔다. 수영까지 2위에 자리했다. 김영하는 3위, 전웅태는 9위였다. 레이전 런에서 승부가 갈렸다. 선두 마유앙이 가장 먼저 뛰었고, 5초 뒤 서창완이 나섰다. 15초 뒤 김영하가 뛰었고, 전웅태는 35초 후 출발했다.

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서창완은 첫번째 사격에서 순위를 바꿨다. 1위로 올라섰다. 맨 앞으로 올라선 서창완은 선두를 놓치지 않았다. 이후 주춤하기 시작했다. 중국 선수들과 치열한 승부를 펼쳤다. 김영하는 3위권을 유지했다. 항저우 대회에서 기적 같은 역전극을 쓴 전웅태가 치고 나섰다. 폭발적인 스퍼트로 막판 선두 싸움을 흔들었다.

전웅태는 2위까지 올라섰다. 나머지 한국 선수들도 상위권에 올랐다. 결국 단체전 금메달을 획득했다.

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경기 후 믹스트존에서 만난 전웅태는 "개인전에서 금메달을 따지 못한 아쉬움이 있지만, 개인적으로는 단체전 금메달이 한국 근대5종에 더 큰 역사가 된다고 생각했다. 뜻깊은 금메달"이라고 했다. 이어 눈물을 보였다. 그는 "잔인한 결과지만, 4명 중 1명은 시상대에 올라갈 수 없다. 그게 차라리 나였으면 좋겠다는 생각을 했다. 한 편으로는 더 잘해야 한다는 생각도 들어서 오락가락했다. 감독님이 마지막 경기가 될 수도 있으니 레이저런에만 집중하라고 했다. 현재의 순간에 집중하다보니 좋은 결과가 나왔다"고 했다.

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"이런 종합대회에서 메달을 따면 늘 힘듦과 기쁨이 공존한다"는 전웅태는 "앞으로도 할 수 있는 선에서 최선을 다하겠다. 이제 어린 선수들을 뒷받침하는 역할을 하고 싶기도 하지만, 경쟁하는 상황이 된다면 최선을 다해 LA올림픽에 도전할거다. 많은 분들에게 근대5종이 메달을 땄다고 알리면, 저변 확대가 된다는 생각을 한다. 몸을 바쳐서 최선을 다하겠다"고 했다.

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"성승민이 개인전 메달 갖고 와서 우리를 만져보게 하더라. 그게 단체전 금메달로 온거 같아서 퍼즐이 이렇게 맞춰지는건가 라는 생각이 들었다"는 전웅태는 대역전극의 상황에 대해서는 "진짜 마지막까지 내가 딸 수 있을거라고 생각하지 못했다. 뒤에 워낙 타이트해서 뒤도 안돌아보고 앞에만 잡아야지 하고 뛰었다"고 웃었다.

전웅태는 이번 대표팀의 주장이었다. 그는 "리더로 친구들을 잘 끌고 갈 수 있을까 하는 생각을 했다. 올해 저의 주장 역할은 여기가 끝인데, 마무리 잘 한거 같다. 내 자신에게 대견스러운 마음도 있다"고 했다. 그는 마지막으로 아내에게도 한마디했다. 전웅태는 "이렇게 경기를 잘한거 같아서 믿음직한 가장이 된 것 같다"고 미소지었다.

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안조=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com