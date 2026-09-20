"태극기 들고 눈물 뚝뚝" 축구 선수로 실패한 무명 이준석, 테크볼 선수로 금메달 꿈 이뤘다[아시안게임 스토리]

금메달 환호하는 이준석 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 환호하고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

가자 초대 챔피언을 향해 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전 한국 이준석과 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위 경기. 한국 이준석이 1세트 승리 후 환호하고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

'테크볼 금메달' 태극기 든 이준석 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 태극기를 들어보이고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]태극기를 활짝 펼친 대한민국 테크볼 스타 이준석(27)의 눈에선 눈물이 뚝뚝 흘렀다.

이준석은 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026년 아이치-나고야아시안게임 테크볼 남자 단식 결승에서 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위(이라크)를 세트 스코어 2-0(12-11, 12-5)로 꺾고 우승했다. 이번 대회에서 근대5종 여자 개인전 성승민, 근대5종 남자 단체전에 이은 세 번째 금메달 주인공으로, 한국 테크볼 역사상 첫 아시안게임 금메달리스트로 우뚝 섰다. 2012년 헝가리에서 고안된 테크볼은 이번 아시안게임에서 처음으로 정식 종목으로 채택됐다. 이준석은 '초대 챔피언'으로 역사의 한 페이지를 장식한 셈.

그의 눈물은 파란만장한 이준석의 인생을 고스란히 말해준다. 이준석은 한때 꿈많은 '축구 소년'이었다. 프로 선수의 꿈을 품고 K4리그까지 진출했다. FC서울 공격수 조영욱과 함께 꿈을 꿨다. 하지만 프로의 벽은 높았다. 21세 나이에 축구화를 벗고 새로운 길을 찾아나섰다. '공'에 대한 미련을 버리지 못하고 취미 삼아 족구 선수 활동을 한 이준석은 22세에 테크볼을 처음으로 접했다. 테크볼은 곡선형 특수 테이블에서 축구공을 주고 받는 종목으로, 탁구의 정교한 각도와 축구의 볼 컨트롤, 세팍타크로의 화려한 공중 공격이 더해졌다. 축구 선수 출신인 이준석이 재능을 발휘하기엔 더할나위 없는 스포츠였다.

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이준석 득점 환호 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전 한국 이준석과 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위 경기. 한국 이준석이 득점한 뒤 환호하고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

공격하는 이준석 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전 한국 이준석과 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위 경기. 한국 이준석이 공격하고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

팀동료들과 금메달 환호하는 이준석 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위에게 승리해 금메달을 획득한 이준석이 팀 동료와 환호하고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

비인기 종목인 테크볼 선수로는 생계를 유지하기 어려웠다. 이준석은 대기업 생산직 계약직과 테크볼 선수를 병행했다. 올해 2월 테크볼이 아이치-나고야 아시안게임 정식 종목으로 채택됐다는 소식을 접한 이준석은 생업을 포기하고 테크볼에 '올인'했다. 축구 선수로서 못다핀 꿈을 이루기 위해 아시안게임 준비에 매진했다.

하늘은 꿈꾸는 자, 꿈을 위해 노력한 자를 배신하지 않았다. 준결승까지 전승으로 결승에 오른 이준석은 알레야위와의 결승전 1세트 초반 잠시 주도권을 내줬지만, 침착한 플레이로 역전에 성공해 1세트를 결국 12-11로 잡아냈다. 기세를 탄 이준석은 2세트에선 일찌감치 점수차를 5점 이상으로 벌리며 승기를 잡았고, 최종 12-5로 꺾고 금메달을 목에 걸었다.

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당당한 금메달리스트로 시상대에 오른 이준석은 태극기를 펼친 채 그간 고생한 기억이 머릿속에 스치는 듯 하염없이 눈물을 흘렸다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com