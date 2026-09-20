대한민국 캡틴이 해냈다! 역시 '될놈될' 전웅태…韓 근대5종 남자 단체전 금메달 '3연속 정상 환호'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'대한민국 캡틴' 전웅태가 또 해냈다. 역시 '될놈될'(될 사람은 된다)이다.

20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 근대5종 결승에서 총 1591점을 기록하며 은메달을 획득했다. 또한, 이종현(1593점) 서창완(1591점)과 단체전 금메달을 합작했다. 단체전은 각국 출전 선수 중 개인전 상위 3명의 성적을 합산해 순위를 가린다.

다시 오른 파이널 무대. 그는 무서운 뒷심을 발휘했다. 초반은 좋지 않았다. 그는 펜싱에서 9위에 랭크돼 218점을 얻는 데 그쳤다. 장애물에선 26초41을 기록, 366점을 보탰다. 전웅태는 뒷심을 끌어올렸다. 수영에서 55초23로 4위에 랭크됐다. 324점을 더했다. 하이라이트는 레이저 런이었다. 그는 전체 7번째 순서로 출전했다. 1위와 비교해 무려 35초 늦게 출발했다. 하지만 전웅태는 엄청난 집중력을 선보였다. 슈팅 타임 49초93, 레이스 타임 9분24초04, 총10분13초97로 결승선을 통과했다. 전체 2위, 무려 687점을 쓸어담았다. 전웅태는 총 1591점으로 2위에 오르며 은메달을 목에 걸었다. 이로써 전웅태는 아시안게임 3연속 정상에 오르는 기염을 토했다.

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전웅태는 한국 근대5종의 '살아있는 전설'이다. 그는 지난 2021년 열린 도쿄올림픽에서 한국 근대5종 사상 처음으로 포디움(동메달)에 올랐다. 전웅태는 아시아 무대에서도 최고의 힘을 발휘했다. 2018년 자카르타-팔렘방, 2023년 펼쳐진 항저우 대회에서 개인전 2연패를 달성했다. 항저우에선 단체전 금메달도 목에 걸며 한국 선수단 첫 2관왕을 차지했다.

잘 나가던 순간, 슬럼프를 겪었다. 그는 2024년 파리올림픽에서 메달권에 들지 못해 눈물을 펑펑 쏟았다. 그는 지난해엔 태극마크를 잠시 내려놓기도 했다.

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쉼표를 찍은 전웅태는 올 시즌 대표팀에 복귀해 아시안게임을 준비했다. 변화가 있었다. 근대5종 종목 중 승마가 장애물 경기로 바뀐 것이다. 전웅태는 '장애물 시대' 적응기를 거치며 다소 주춤한 모습을 보이기도 했다.

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그래도 전웅태는 전웅태였다. 대표팀 주장까지 맡은 전웅태는 한층 더 단단해진 책임감으로 임했다. 그는 이번 대회를 앞두고 "종합대회 준비는 너무 힘들다. 살을 깎는 고통 속에 5개 종목을 하며 쉽지 않게 온 것 같다. 올해는 너무 더워서 새벽 5시부터 운동하기도 했다"면서 "부상 없이 여기까지 잘 온 것만으로도 스스로 대견하고 잘하고 있다는 생각이 든다. 올해 전반기엔 행운보다 불행이 더 많았다. 실수도 많고 스트레스도 있었는데, 하반기에 행운이 오려고 그랬나 싶다. 이제부터는 행복만 올 것 같다. 늘 그랬듯 '될놈될'이라는 생각으로 남은 시간도 잘 준비하겠다"고 다짐했다.

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한국 캡틴은 강했다. 그는 가장 중요한 순간 초인적인 힘을 발휘해 한국을 정상으로 이끌었다. 경기 뒤 전웅태는 "리더로 친구들을 잘 끌고 갈 수 있을까 하는 생각을 했다. 올해 저의 주장 역할은 여기가 끝인데, 마무리 잘 한거 같다. 내 자신에게 대견스러운 마음도 있다"고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com