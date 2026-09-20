이런 대망신있을까...'전석 매진' 거짓말이었나, 3만석도 못 채운 일본, 日 국민들마저 "빈자리 투성이잖아" 실망

사진=데일리스포츠 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]기대를 모았던 환호성 대신 빈자리가 경기장을 채웠다.

일본의 데일리스포츠는 19일 '개막식 시작에도 빈자리가 가득한 경기장에 소란이 일었다'고 보도했다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임은 19일 일본 나고야의 미즈호공원 육상경기장에서 개회식을 시작으로 본격적인 막을 올렸다. 10월 4일까지 16일간의 뜨거운 경쟁이 시작됨을 알렸다.

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무려 32년 만에 일본에서 열리는 하계 아시안게임이다. 1994년 히로시마 대회 이후 오랜 시간이 걸렸다. 총 43개 종목, 71개 세부 종목에서 469개의 금메달을 놓고 아시아 최고의 선수들이 격돌한다. 이날 개회식에도 유명 인사들이 경기장을 찾았다. 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장, 셰이크 조안 빈 하마드 알사니 아시아올림픽평의회(OCA) 의장, 나루히토 일왕 부부 등이 참석했다.

문제는 개회식에서도 대회 열기가 전혀 올라오지 않았다는 점이다. 3만석에 달하는 좌석은 빈자리가 가득했다. 당초 개회식 티켓이 매진이었다고 알려졌지만, 현실은 전혀 달랐다.

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데일리스포츠는 '미즈호 스타디움에서 개막식이 열리며, 10월 4일까지 이어질 열전이 막을 올렸다. 4년에 한 번 열리는 하계 대회가 일본에서 개최되는 것은 1994년 히로시마 대회 이후로, 32년 만이자 세 번째다. 우호와 평화를 목적으로 하는 이 무대에 45개국·지역에서 1만 5천 명 이상의 선수단이 참가한다. 대규모 경기장에서 관중 유치에 어려움을 겪고 있다는 보도가 나오는 가운데, 개막식에서도 빈자리가 눈에 띄는 상황에 SNS에서는 놀라움의 목소리가 퍼졌다. 관중석은 텅 비어 있는 상황이었다. 개막식 티켓은 한때 매진된 것으로 알려졌으나, 이후 8일 관계자 수와 연출 계획이 확정되면서 추가 판매가 시작되었다'고 전했다.

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흥행 문제는 이미 개회식부터 제기된 바 있다. 일본의 닛칸스포츠는 '오무라 히데아키 아이치현 지사는 쓸쓸한 표정을 띄웠다. 대면 판매도 시작하는 등 반등을 위해 안간힘을 쓰고 있다. 19일 개막을 앞두고 14일 오사카와 시즈오카에서 시작된 여자 축구를 비롯해 여러 경기에서 관중이 수백 명에 그쳐 관중석은 텅 비어 있었다. 축구와 야구, 하키, 크리켓 등 10개 종목은 60%에 미치지 못해 명암이 엇갈리고 있다'고 밝히기도 했다.

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일본 국민들은 "아시아 경기 대회 개막식, 티켓이 매진된 것 같은데 빈자리가 엄청 많다", "빈자리가 가득해 텅 비어 있다"라며 냉소적인 반응으로 실망감을 표했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com