'뉴진스 하니 닮은꼴' 日 배드민턴 다구치 마야 자신감 폭발 " 우승 목표로 열심히 하겠다"…'사복 사진 큰 반향→도약이 기대되는 히어로 후보'

사진=다구치 마야 개인 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 배드민턴의 미래 다구치 마야(21)가 아시안게임 각오를 다졌다.

일본의 '더다이제스트'는 20일 '일본 배드민턴계가 기대하는 다구치가 첫 아시안게임에 모든 것을 쏟아내겠다고 했다'고 보도했다.

2005년생 다구치는 일본 배드민턴이 주목하는 신예다. 그는 여자 복식과 혼합 복식을 오가며 경기를 소화하고 있다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에선 와타나베 유타와 혼합 복식에 출전한다. 이들은 최근 일본에서 떠오르는 혼합 복식조다. 2028년 LA올림픽을 바라보며 육성 중이다. 다구치-와타나베 조는 2025년 혼합 복식조를 결성한 뒤 5차례 정상에 올랐다.

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결전을 앞둔 다구치는 "긴장감이 높아지고 있지만, 지금은 전력을 다해 훈련에 집중하고 있다"며 "이 무대를 충분히 즐기면서 내 모든 힘을 쏟아 부어 우승을 목표로 열심히 하겠다. 응원해주는 모든 분들께 용기와 감동을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다. 많은 응원 부탁드린다"고 말했다.

사진=다구치 마야 개인 계정 캡처

다구치는 2023년 세계주니어선수권대회에서 금메달을 목에 걸며 '혜성'처럼 등장했다. 지난해 12월엔 전일본선수권대회에서 와타나베와 혼합 복식 우승을 차지했다. 일본 무대에서 처음으로 1위에 올랐다.

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그는 경기력은 물론이고 깜찍한 외모로도 큰 관심을 모으고 있다. 일각에선 뉴진스의 하니를 닮았다는 평가까지 나온다. '더다이제스트'는 '다구치는 SNS(소셜네트워크서비스)에 올린 사복 사진이 큰 반향을 일으켰다. 코트 안팎에서 큰 도약이 기대되는 히어로 후보'라고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com