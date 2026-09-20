'생업까지 접었다' 조영욱과 축구하던 '무명' 이준석, 테크볼 AG 역사상 첫 금메달리스트 '우뚝'...단 한 세트도 내주지 않는 '퍼펙트' 금메달![나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 테크볼(Teqball) 국가대표 이준석(27)이 생애 첫 아시안게임에서 제대로 사고를 쳤다. 시상대 맨 꼭대기에 섰다.

이준석은 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026년 아이치-나고야아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크의 강호 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위에 세트 점수 2대0(12-11, 12-5)로 승리했다. 이준석은 대한민국 역사상 처음으로 테크볼 종목에서 금메달을 거머쥐었다. 조별리그부터 결승까지 단 한 세트도 내주지 않는 '퍼펙트' 금메달이었다. 테크볼은 이번 대회에서 처음으로 정식 종목으로 채택됐다.

이준석은 결승전 1세트에서 초반 0-3으로 끌려가는 상황에서 강한 공격으로 첫 포인트를 따냈다. 침착하게 4-4까지 추격했으나, 다시 주도권을 내주며 끌려갔다. 하지만 뒷심은 무서웠다. 침착하게 추격한 끝에 9-8로 처음 역전했다. 침착하게 1점차를 유지하며 1세트를 12-11로 잡아냈다.

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기세를 탄 이준석은 2세트 초반도 6-2로 4점차 리드를 했다. 당황한 알레야위는 2-6로 끌려가는 상황에서 타임아웃을 요청하며 흐름을 끊었다. 작전타임 이후 8-2, 9-2, 10-3로 격차는 더욱 벌어졌다. 상대는 사정없이 흔들렸다. 금메달을 확신한 이준석은 점수를 딸 때마다 어퍼컷 세리머니를 날렸다. 10-5까지 따라잡혔으나, 마지막 게임에서 상대의 허를 찌르는 공격으로 금메달 포인트를 따냈다. 이준석이 아시아 정상에 서는 순간이었다.

테크볼은 곡선형 특수 테이블에서 축구공을 주고받는 스포츠다. 여러 구기 종목 핵심 요소가 결합하여 만들졌다. 테크볼은 탁구의 정교한 각도와 축구와 족구의 볼 컨트롤, 세팍타크로의 화려한 공중 공격이 더해진 종목이다.

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2012년 헝가리에서 고안된 테크볼은 종종 외국 축구 선수들이 훈련이나 놀이로 즐겨 관심을 끌기 시작했다. 한 경기는 3세트로 구성되며 먼저 두 세트를 따내는 선수가 승리한다. 각 세트에서 먼저 12점을 따내면 이기고, 듀스 규칙은 3세트만 적용한다. 배구처럼 세 번의 터치 안에 상대 진영으로 공을 넘겨야 하는데, 같은 신체 부위로 연속해서 접촉하면 안 된다.

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이준석은 조별리그에서 5전 전승을 거둬 조 상위 4명까지 주는 8강 티켓을 획득했다. 이준석은 조별리그 첫 경기에서 알리사(라오스)를 세트 점수 2대0(12-1 12-0)으로 제압했다. 이어 프린스 아구스틴(필리핀)에 세트 점수 2대0(12-5 12-6), 요가 아르디카 푸트라(인도네시아)에 2대0(12-1 12-3)으로 이겼다.

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4번째 상대인 바쯔엉장(베트남) 역시 2대0(12-8 12-4)으로 제압한 이준석은 와세 아키노리(일본)를 맞아서도 2대0(12-5 12-9) 승리를 따내며 '무실세트' 5연승을 완성했다.

이어 8강에서 쿠다이베르디 아브딜아지조비치 아이다르베코프(키르기스스탄)까지 세트 점수 2대0(12-2 12-1)으로 제압하며 준결승에 진출했다. 조별리그부터 8강전까지 6경기 연속으로 단 한 세트도 내주지 않는 압도적인 경기력이었다.

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전날 열린 4강전에서는 자이드 에이단(쿠웨이트)를 기권승으로 제압하며 결승 진출에 성공했다. 1세트에서 초반 흔들렸지만, 팽팽한 흐름 속 연속 공격을 성공시키며 세트를 가져간 이준석은 3-2로 앞선 상황에서 상대 에이단이 햄스트링 부상으로 쓰러지는 변수를 맞이했다. 에이단은 응급처치를 진행했다. 하지만 경기 속행은 불가능했다. 결국 기권했다. 결승 진출을 확정한 이준석이 환호했다.

한국 테크볼 역사상 첫 국제대회 결승행을, 그것도 아시안게임에서 이뤄냈다. 이준석은 결승전에서도 기량을 십분 발휘하며 한국 테크볼 역사상 첫 국제대회 메달을 금메달로 장식했다. 이준석은 태극기를 몸에 두르고 눈물을 뚝뚝 흘렸다.

이준석은 축구 선수 출신이다. 어린시절 조영욱, 이준서 등과 함께 볼을 찼다. 21세까지 K4리그에서 뛰었던 이준석은 어린 나이에 축구를 그만뒀다. 축구와는 멀어졌지만, 그의 발은 멈추지 않았다. 족구 선수로 활동하던 이준석은 올해 2월 테크볼이 아시안게임 정식 종목으로 채택됐다는 이야기를 듣고 새로운 도전을 택했다.

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실업팀이 없던 그는 대기업 생산직으로 일하며 훈련을 병행했다. 테크볼에 인생을 걸었다. 사비를 털어 헝가리 전지 훈련을 하고, 대기업 정규직계약을 포기하기도 했다.

이준석은 "아시안게임을 준비하면서 이런 순간에 대해 많은 상상을 했다. 어제밤에 혼자서 호텔에 있는 사우나에 앉아서 '정말 결승까지만 가고 싶다'라고 생각했는데, 정말 이 순간이 오니까 너무 기쁘더라"고 웃었다. 특히 이번 대회에는 이준석의 어머니와 누나가 함께 했다. 이준석은 "사실 부모님이 오시면 더 잘해야 한다는 부담감이 커서 별로 안좋아한다. 그런데 이런 큰 무대를 언제 뛸지 몰라서 오시라고 했다. 인사 말고는 별로 이야기를 나누지 않았다"고 웃었다.

이준석의 선전으로 테크볼의 인지도가 올라갔다. 이준석은 "들뜨고 싶지 않아서 뉴스를 보지 않았다. 그런데 여자친구가 통화를 하는데, '완전 화제야'그러더라. 아직 실감은 못하고 있다"고 했다.

이준석은 결승 진출로 기쁨 보다는 안도의 한숨이 더 크다고 했다. 그는 "함께 준비한 다른 선수들이 다 탈락했다. 그 아쉬움을 내가 꼭 풀어주고 싶었다. 고생한 다른 선수들의 이름도 알 수 있게 해주고 싶다는 책임감이 있었다. 다행히 마지막 경기는 편한 마음으로 할 수 있을 것 같다"고 했다.

이어 "사실 가장 힘든 것은 만약 메달을 따지 못하면, 이슈가 되지 않고, 그러면 이제 아시안게임 후에 무엇을 하고 지내야 하는 고민을 해야 했다. 준비한 시간이 아무 것도 아닌 시간이 될까봐, 선수들이 허탈해할까봐 너무 무서웠다. 일단 메달을 확보했기에 조금 더 좋은 길이 있지 않을까 라는 생각이 들어 다행"이라고 했다.

테크볼협회가 미가맹단체인 관계로 이들은 다른 선수들처럼 진천선수촌에 들어가지 못하고, 식사나 지원도 미비하지만, 이준석은 멈추지 않았다. 오로지 태극마크를 향한 집념과 불모지를 개척한다는 사명감으로 땀방울을 흘렸다. 그 결실이 아시안게임 금메달로 돌아왔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com