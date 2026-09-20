13살이 아시아 제패했다! 중국이 난리, '수영 천재' 대회 신기록 작성 '금빛' 환희

AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자] 중궁의 13세 '수영 천재' 위쯔디가 아시아를 제패했다.

위쯔디는 20일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이차-나고야 아시안게임 경영 여자 접영 200ｍ 결선에서 2분05초08의 대회 신기록을 작성하며 가장 먼저 터치패드를 찍었다.

2012년 10월생인 그는 13세다. 6세때 동네 워터파크로 놀러 갔다가 가능성을 인정받아 '스카우트'됐다. 어린 나이에도 성인 무대를 압도하는 놀라운 기량을 뽐내고 있다. 이미 중국 수영의 차세대 간판으로 꼽히는 무서운 신예다.

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위쯔디는 2025 세계수영선수권 여자 800m 계영에서 동메달을 따내며 역대 최연소 메달리스트가 됐다. 개인 3개 종목에서도 모두 4위에 오르며 메달권에 근접했다. 아시안게임에서 드디어 금메달을 목에 걸었다.

중국의 창모한이 2분08초44로 은메달을 차지한 가운데 일본의 오쿠조노 미사가 2분09초67을 기록하며 동메달을 획득했다. 한국의 김윤희(안양시청)는 2분09초81로 골인, 오쿠조노에 0.14초 뒤처진 4위로 아쉽게 경기를 마쳤다.

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이희은(대전광역시시설관리공단)은 2분11초06의 기록으로 6위를 차지했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com