韓 탁구 '오피셜' 대형 호재! 신유빈까지 출격한 한국 여자 탁구, 中-日과 함께 쾌속 질주! 압도적 경기력 과시, 단체전 8강 진출 성공

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 여자 탁구 대표팀이 조 1위를 확정하며 8강 진출에 성공했다.

한국 여자 대표팀은 20일 오후 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 카자흐스탄과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자탁구 단체전 조별예선 C조 2차전에서 3대0 완성을 거뒀다. 앞서 C조 1차전에서 몰디브를 3대0으로 꺾었던 한국은 2승을 거두며 일찍이 조 1위를 확정했다.

신유빈(11위·대한항공)과 주천희(14위·삼성생명), 김나영(31·포스코인터내셔널)이 차례로 나선 한국은 카자흐스탄을 완벽하게 압도했다. 첫 주자로 나선 신유빈은 아카셰바 자우레시를 상대로 3-0(11-6, 11-2, 11-6)으로 승리했다. 주천희 또한 미르카디로바 사르비노즈를 3-0(11-3, 11-2, 11-5)으로 제압했다. 김나영은 처음으로 한 게임을 내주기도 했으나, 이후 곧바로 페이스를 되찾으며 3-1(6-11, 11-5, 11-4, 11-7)로 경기에 마침표를 찍었다.

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한국은 몰디브를 상대로는 신유빈이 휴식하는 여유도 보였다. 주천희는 아이샤트 나짐을 3-0(11-2 11-2 11-7), 김나영은 파티마트 알리를 3-0(11-7 11-6 11-4), 이은혜는 미스카 이브라힘을 3-0(11-3 11-2 11-4)으로 완파했다. 지난 항저우 대회 단체전에서 일본에 밀려 결승 진출에 실패하고 동메달에 그쳤던 한국은 이번 대회는 만회를 노린다.

이번 대회 탁구 여자 단체전엔 총 20개국이 참가한다. 조별리그는 3(A, B , C, D조)~4(E, F조)개 팀씩 6개 조로 나뉘어 진행된다. A~D조 1위 4팀은 8강에 직행하고, A~D조 2위 4팀과 E~F조 1~2위 4팀은 16강을 거쳐 8강에 합류한다. A조에는 중국, B조는 일본, C조는 한국, D조는 대만과 북한이 자리했다. A조에서는 중국, B조에서는 일본, C조에서는 한국이 조 1위를 확정하며 8강에 올랐다.

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한국탁구는 항저우에서 '금1, 은2, 동 5'로 출전한 전종목에서 모두 8개의 메달을 수확했다. 아이치에서도 '간판 에이스' 신유빈을 앞세워 항저우 금빛 신화를 재현할 준비를 마쳤다. 아시안게임 탁구경기는 20~28일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린다. 20일 남녀 단체전 조별리그로 스타트를 끊었다. 24일 단체전 결승, 26일 혼합복식 결승, 27일 남자복식, 여자단식 결승, 28일 여자복식, 남자단식 결승까지 여정을 이어간다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com