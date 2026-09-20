"아깝다!0.04초차!" 초신성 김영범 자유형100m 은-황선우 동! 中판잔러 2연패 못막았다[아이치-나고야아시안게임]

결과 지켜보는 김영범

대화 나누는 황선우-판잔러

황선우 '준비 완료'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]'수영 초신성' 김영범(20·이상 강원특별자치도청)과 '수영괴물' 황선우(23)와 2026년 아이치-나고야아시안게임 자유형 100m에서 나란히 은, 동메달을 획득했다.

눈부신 역영을 펼쳤지만 '세계기록 보유자' '올림픽 챔피언' 판잔러를 꺾기엔 한끗이 부족했다. 황선우와 김영범은 21일(한국시각) 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 펼쳐진 대회 경영 첫날 남자 자유형 100m 결선에 나란히 나섰다. 판잔러가 47초61로 가장 먼저 터치패드를 찍은 가운데 김영범이 47초65, 황선우가 47초79로 2-3위를 휩쓸었다.

경기 마친 황선우

오전 예선에서 48초13, 전체 2위를 기록한 황선우와 전체 3위를 기록한 '한솥밥 후배' 김영범는 나란히 결선에 올랐다. 세계기록(46초40) 보유자이자 파리올림픽 금메달, 항저우아시안게임 금메달(46초97), 이 종목 세계 최강 중국의 판잔러가 48초07, 전체 1위로 결선에 진출, 4번 레인을 꿰찼고 황선우가 5번 레인, 김영범이 3번 레인에서 포진했다. 황선우의 자유형 100m 최고기록은 2021년 도쿄올림픽 준결선 당시 바로 도쿄 아쿠아틱스센터에서 기록한 아시아최고기록 47초56. 김영범의 최고기록은 지난해 전국체전에서 선배 황선우의 아시아최고기록을 넘어선 47초39. 황선우는 3년 전 이 종목에서 판잔러, 왕하오위에 이어 동메달을 획득했었다. 김영범과 합심해 메달색을 바꾸겠다는 각오를 분명히 했다.

Advertisement

김영범 '출발'

역영하는 김영범

1m95의 키, 2m16 윙스팬의 압도적 피지컬에 수영 재능을 장착한 김영범은 2023년 항저우아시안게임, 2024년 파리올림픽 이후 눈부신 성장세를 보이며 '황금세대'의 황금 막내로 뜨거운 스포트라이트를 받았다. 지난해 전국체전에서 선배 황선우의 아시아최고기록(47초56)을 넘어선 47초39, 한국신기록을 찍었고, 올해 국가대표선발전 자유형 100m에서도 황선우를 따돌리고 1위로 터치패드를 찍으며 이 종목 최강자로 기대를 모았다.

항저우 단체전서만 은메달 2개를 획득한 김영범은 이번 대회 첫 개인전 도전에서 메달을 직겨냥했다. '중국 신성' 장잔슈오가 7번 레인, '일본 신성' 무라사 다쓰야가 6번 레인, '일본 기록 보유자' 마츠모토 가스히로가 1번 레인에서 메달에 도전하는 가운데 전세계 수영 에이스 최고의 격전지 자유형 100m에서 신성들의 역대급 불꽃 레이스가 펼쳐졌다.

시작 기다리는 판잔러

Advertisement

예선에서 초반 50m 22초91의 페이스를 확인한 김영범은 결선에서 자신감 넘치는 스트로크로 물살을 갈랐다. 초반 50m를 22초81, 압도적 1위로 주파한 후 역영을 이어갔지만 판잔러의 전매특허 후반 엄청난 스퍼트를 이겨내지 못했다. 0.04초 차 은메달을 확정지었다. 2년 전 파리에서 세계신기록을 쓴 이후 47초 후반대를 기록해온 '디펜딩챔프' 판잔러가 최근 2년간의 부진을 딛고 화려하게 부활했다. 아시안게임 2연패에 성공했다.

Advertisement

한중일 전쟁은 계속된다. 황선우는 자유형 200m(23일), 계영 400m, 800m에서 김영범은 자유형 50m, 계영 400m에서 다시 한번 금빛 도전에 나선다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com