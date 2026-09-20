아쉽게 못 닿은 메달, 韓 수영 그럼에도 성장했다...여자 접영 200m 김윤희 4위→남자 개인혼영 200m 김민석도 4위→여자 자유형 1500m도 김채윤 4위

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[스포츠조선 이현석 기자]메달은 목에 걸지 못했지만, 아시아 무대에서 경쟁력을 내비쳤다.

김윤희(안양시청)는 20일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 접영 200m 결선에서 2분09초81로 4위를 기록했다. 4레인에서 레이스를 시작한 김윤희는 150m까지 쾌조의 컨디션을 자랑했다. 3위까지 올라오며 동메달 가능성까지 보였다. 하지만 마지막 50m를 버티지 못했다. 오쿠조노 미사가 추월했고, 아쉽게 4위로 경기를 마쳤다.

여자 접영 200m에서는 중국이 시상대 가장 높은 곳에 올랐다. 2012년생, 불과 13세의 나이인 위쯔디가 2분05초08의 AG 신기록을 세우며 성인들을 압도했다. 창모한이 2분08초44로 은메달을 목에 걸었고, 3위는 2분09초67을 기록한 오쿠조노가 동메달을 차지했다. 김윤희와 함께 결선에 나선 이희은(대전시설관리공단)은 2분11초06으로 6위를 기록했다.

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남자 개인혼영에서도 기대 이상의 레이스가 나왔다. 김민석은 남자 200m 개인 혼영 결승에서 1분59초69 기록하며 4번째로 결승 패드를 터치했다. 지난 항저우 대회에서 5위를 기록했던 김민석은 한 계단을 끌어올렸다. 50m 구간까지는 3위까지도 치고 올라갔던 김민석은 이후 4위로 물러나며 자신만의 흐름으로 페이스를 유지했다. 함께 결승에 오른 다른 한국 선수 김지훈은 첫 역영(접영)에서 가장 빠른 기록을 냈음에도 페이스가 떨어지며 6위로 경기를 마쳤다.

여자 자유형 1500m에서는 생애 첫 아시안게임 무대를 경험하는 김채윤이 모두의 시선을 사로잡았다. 김채윤은 여자 자유형 1500m 결선에서 16분31초87을 기록, 4위로 터치패드를 찍었다. 초반 6위였던 김채윤은 레이스 중반 고전하는 구간도 있었으나, 강점인 지구력이 마지막에 힘을 발휘했다. 1050m 지점에서는 가오웨이홍까지 추월해 4위까지 올라섰다. 이후 순위를 끝까지 지켜낸 김채윤은 4위로 첫 아시안게임 결선을 마쳤다.

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여자 50m 평영 결선에서는 박시은이 31.45, 5위로 레이스를 마쳤다. 박시은은 예선 1조에서 31초62로 2위를 기록했다. 자신의 최고 기록인 31.79를 0.17초나 당긴 기록으로 결선에 오르며 모두를 놀라게 했다. 아쉽게 메달은 놓쳤으나, 더 큰 무대에서 성장을 증명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com