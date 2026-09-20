"아깝지만 잘했어요!'캡틴'이주호 0.01초차 銅!" 배영100m 3위! 韓수영 최초 3연속 메달 역사[아이치-나고야아시안게임]

출발하는 이주호

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[스포츠조선 전영지 기자]'대한민국 배영의 자존심' 이주호(31·서귀포시청)가 아시안게임 3연속 포디움에 올랐다.

이주호는 20일 오후 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 펼쳐진 아이치-나고야아시안게임 남자배영 100m 결선에서 53초94의 기록으로 전체 10명의 선수중 3위에 올랐다. 중국 쉬자위가 51초98로 항저우 대회 52초02 기록을 경신하며 3연패에 성공했고, 일본 다케하라 히데카즈가 53초93으로 3위에 올랐다.

이주호는 이날 오전 예선에서 54초43, 참가선수 30명 중 전체 3위로 상위 10명이 겨루는 파이널에 가볍게 진출했다. 이주호는 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이 종목 동메달(54초52)에 이어 2023년 항저우 대회 때도 동메달(53초54)을 목에 걸었다. 이 종목 개인 최고기록은 2022년 3월 국군체육부대 시절 코리아스위밍챔피언십에서 세운 53초32. 아시아기록 보유자(51초86)인 중국 쉬자위가 3연패를 노리는 가운데 3연속 메달에 도전하는 이주호도 야심찬 각오로 나섰다. 쉬자위가 초반 치고 나서는 가운데 윤지환이 2위, 이주호가 3위로 50m 반환점을 돌았다. 막판 스퍼트에서 일본 다케하라 히데카즈에게 0.01초차 은메달을 내주며 3위로 터치패드를 찍었다. 3연속 메달에 성공했다. 53초32의 한국신기록에 도전, 메달 색깔을 반드시 바꾸겠다는 목표가 0.01초 차로 빗나간 아쉬운 순간. 그러나 이주호는 한국 수영사에 새 역사를 썼다. 이주호는 "나는 어릴 때부터 재능 있는 선수가 아니었다. 고나 역경을 스스로 이겨내왔다"면서 "메달색을 꼭 바꾸고 싶다. 그럴 수 있다면 정말 감격스러울 것같다"고 했었다.

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가장 오래, 가장 잘하는 선수의 대명사, 서른 살에 한국신기록을 3번이나 다시 쓴 성실하고 반듯한 캡틴 이주호가 대한민국 수영선수 최초의 아시안게임 3대회 연속 메달의 대기록을 세웠다.

이주호는 21일 배영 50m, 25일 항저우에서 은메달을 따낸 주종목 200m에서 개인전 멀티메달에 도전한다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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