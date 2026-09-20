'韓 수영 최초 대기록!' 아시안게임 3회 연속 동메달, '0.01초 차이로 놓친 은메달' 이주호 남자 배영 100m 銅[나고야 AG]

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[스포츠조선 이현석 기자]이주호(서귀포시청)가 다시 한번 아시안게임 메달으 목에 걸었다.

이주호는 20일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 배영 100m 결선에서 53.94로 3위로 레이스를 마치며 동메달을 목에 걸었다.

2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임, 2022년 항저우 아시안게임에서 배영 100m 동메달을 거머쥐었던 이주호는 이번 대회에서도 동메달을 따내며 무려 3회 연속 동메달이라는 대단한 기록을 세우게 됐다.

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이주호는 초반 50m에서 25.90, 3위로 돌아나왔다. 윤지환이 25.85로 무려 50m 구간 2위였다. 이후 레이스를 이어간 이주호는 페이스를 유지하며 3위 자리를 지켜냈다. 1위 쑤지아유 51.98, 2위 다케하라 히데카즈 53.93가 금메달과 은메달을 차지했다. 다케하라는 단 0.01초 차이로 이주호를 제치고 2위에 올랐다. 이주호와 함께 결선에 나선 윤지환(강원도청)은 9위로 레이스를 마쳤다.

2018 자카르타·팔렘방 대회부터 2022 항저우 대회(2023년 개최)까지 이주호가 모은 메달은 은메달 2개와 동메달 4개다. 배영 100m에서만 두 대회 연속 동메달을 목에 걸었다. 앞서 예선에서는 54초43을 기록해 전체 3위를 기록했고, 결선에서도 성적을 유지했다.

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이주호는 21일 배영 50m, 25일 항저우에서 은메달을 따낸 주종목 200m에서 개인전 멀티메달에 도전한다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com