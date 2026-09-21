세계선수권 첫 금→올림픽 첫 메달→아시안게임 첫 금까지..."이제 장애물이 더 좋아요" '여제' 성승민의 시선은 'LA 올림픽 금메달'

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[안조=스포츠조선 박찬준 기자]"야~ 1등이다." '여제' 성승민(23·한국체대)이 피니시라인을 통과하며 두 손을 번쩍 들었다. 대한민국 선수단 1호 금메달이었다.

성승민은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 펜싱과 장애물 경기, 수영, 레이저 런(육상＋사격) 합계 1492점을 얻어 1위에 올랐다. 성승민은 각국 출전 선수 중 개인전 상위 3명의 성적을 합산해 순위를 가리는 단체전에서도 김은주(강원도체육회·1399점 7위), 신수민(LH·1380점 12위)과 함께 은메달을 합작했다.

성승민은 "모든 경기를 다 군더더기 없이 잘 마무리한 것 같아서 너무 기분이 좋다. 금메달을 가져올 수 있어 너무 행복하다"며 활짝 웃었다. 이어 "내가 메달을 따면 첫 금메달이라 생각했지만, 그렇게 생각하면 안 풀리까 봐 자제하고 있었다. 실제로 따서 행복하다. 첫 금메달이라 너무 뜻깊고, 뒤에 경기할 우리 선수들도 좋은 성적을 냈으면 한다"고 소감을 전했다.

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압도적인 경기였다. 2024년 세계선수권대회에서 한국 여자 선수 최초로 개인전 우승, 2024년 파리올림픽에서 동메달을 획득하며 아시아 여자 근대5종 선수로는 최초로 시상대에 선 '월클' 성승민의 질주를 막을 상대는 없었다. 그는 펜싱에서 250점으로 1위에 오른 데 이어, 장애물 경기에서도 4위로 358점을 더했다. 수영에서 1분1초14의 기록으로 7위(295점)에 자리한 성승민은 마지막 레이저 런에서 독주를 펼쳤다. 3개 종목 결과에 따라 출발에 차등을 두는 레이저 런에서 최고의 사격 실력을 뽐내며, 1위로 레이스를 마쳤다.

성승민은 한국 근대5종 역사상 여자 개인전 아시안게임 첫 금메달리스트로 역사에 이름을 남겼다. 그는 "올림픽 때도 최초라는 타이틀을 얻었는데 아시안게임에서도 이런 타이틀을 얻게 돼 너무 행복하다. 여기서 안주하지 않고 더 열심히 하는 선수가 되겠다"고 했다.

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변수는 장애물 경기였다. 3년 전 항저우 대회에서 승마에서 말이 멈추는 불운 속 실격을 당한 성승민은 이후 승마에 큰 공을 들였다. 파리올림픽에서는 승마 종목 만점을 받기도 했다. 하지만 파리올림픽 이후 승마가 종목에서 사라지고 대신 장애물 경기가 도입됐다. 과도기였다. 2025년 4월 월드컵에선 장애물 구간에서 실수를 범하며 결승에도 오르지 못했다.

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이번 아시안게임을 통해 장애물 경기는 더 이상 그의 '장애물'이 아니었다. 성승민은 준결승과 결승에서 모두 개인 최고 기록을 냈다. 그는 "아직 겁이 난다. 완벽하게 통과하지 못하는 장애물도 있다. 하지만 이제 승마보다 장애물이 더 좋다. 더 훈련하면서 나만의 기술을 만들 생각"이라고 했다. 큰 경기를 거듭하며 더욱 큰 선수가 되고 있다. 성승민은 "이제 경기 운영하면서 너무 긴장만 하지 않는 것 같다. 이제 경기장 분위기를 즐길 수 있는 선수가 됐다"고 미소 지었다.

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근대5종의 간판답게 종목에 대한 애정을 드러내며, "중계 좀 해주셨으면 좋겠다"는 아쉬움을 표하기도 했다. 파리올림픽에서 노란 머리를 하고 동메달을 목에 걸었던 그는 "다음 올림픽에서는 동메달을 금빛으로 염색하겠다"고 했다. 그 약속에 다가가고 있다. "LA 올림픽까지 안 다치고 더 열심히 하면 더 좋은 성적 낼 수 있을 것이다." '장애물 시대'가 곧 '성승민 시대'다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com