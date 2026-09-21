"엄마! 나 금메달 땄어" '무명'의 축구 선수→아시아 최고의 테크볼 선수로...생업까지 포기한 이준석의 인생역전 "실업팀 생겼으면"

Advertisement

Advertisement

[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"엄마! 나 금메달 땄어!"

정상에 우뚝 선 순간, 이준석은 자신의 도전을 믿어준 어머니를 향해 가장 먼저 달려갔다. 어머니는 뜨거운 눈물로 화답했다.

이준석(27)은 공을 좋아하는 소년이었다. 그저 볼을 차는 게 좋았다. 축구 선수로 출발했다. 조영욱(FC서울)과 동기였다. 21세까지 K4리그에서 뛰었지만, 빛을 보지 못했다.

Advertisement

일찍 은퇴를 택했다. 그래도 발로 차는 공의 맛을 잊지는 못했다. 취미로 족구 선수로 활약했다. 그런 그에게 운명처럼 테크볼이 다가왔다. 우연히 아는 축구 감독으로부터 소개받았다. 어릴 때부터 해왔던 운동과 연결돼 있고, 유럽에서 점차 성장하는 종목이라는 점에서 매력을 느꼈다. 22세에 테크볼 선수가 됐다.

테크볼은 곡선형 특수 테이블에서 축구공을 주고받는 스포츠다. 여러 구기 종목 핵심 요소가 결합하여 만들어졌다. 탁구의 정교한 각도와 축구와 족구의 볼 컨트롤, 세팍타크로의 화려한 공중 공격이 더해졌다. 2012년 헝가리에서 고안된 테크볼은 축구 선수들이 훈련이나 놀이로 즐기면서 주목받기 시작했다.

Advertisement

테크볼은 그의 전부가 됐다. 어머니는 그의 가장 든든한 지원군이었다. 어머니에게 "저 테크볼이 하고 싶어요"라고 도움을 요청했고, 어머니는 없는 살림을 쪼개 200만원 상당의 테크볼 테이블을 구입해 줬다. 이준석은 "어머니는 내가 하고 싶은 것이 있다고 하면 '해봐라. 하지만 최선을 다해야 한다. 난 널 믿는다'라고 하시며 용기를 주셨다"며 "어머니가 내 선택을 믿어주시지 않았다면 여기까지 절대 오지 못했을 것"이라고 말했다.

Advertisement

대기업 생산직 계약직으로 일하며 정규직 전환을 눈앞에 두고 있었지만, 테크볼이 아시안게임 정식 종목으로 채택됐다는 소식에 과감하게 생업을 포기했다. 헝가리로 자비로 전지훈련을 다녀올 만큼 올인했다.

Advertisement

아시안게임까지 가는 길은 쉽지 않았다. 테크볼이 뒤늦게 정식 종목으로 포함되면서 다른 종목 선수들처럼 진천선수촌에 입촌하지 못하고 외부에서 선수들과 함께 훈련했다. 신생 단체인 만큼 지원도 미비했다. 오로지 사명감으로 달려갔다. 땀의 양은 누구에게도 뒤지지 않았다. 6개월 동안 밤낮없이 훈련에 매진했다. 아시안게임 전 중국에서 열린 대회에 참가해 최고의 선수들과 대결하며 가능성도 확인했다.

하지만 대회가 다가올수록 압박감은 커졌다. 메달을 따지 못하면 테크볼을 알리지 못하고, 이로 인해 앞으로 살아갈 길이 막막해질 것이라는 공포가 그를 짓눌렀다. 그때마다 함께 해준 것은 동료들이었다. "위아 코리아"를 힘차게 외치며, 함께 뛰었다. 이준석 역시 고생한 동료들의 이름을 알리기 위해 이를 악물었다.

Advertisement

땀은 배신하지 않았다. 압도적인 모습으로 질주한 이준석은 4강에서 자이드 에이단(쿠웨이트)의 부상으로 기권승을 챙겼다. 한국 테크볼 역사상 국제대회 첫 번째 결승 진출을, 그것도 아시안게임에서 이뤄냈다. 동료들은 눈물을 흘리며 기뻐했다. 현장에 있던 어머니와 누나도 감격해 했다. 이준석은 기권한 상대를 위해 세리머니도 하지 않고, 먼저 찾아가 악수로 위로하는 품격을 보였다.

운명의 결승전, 이준석이 사상 첫 테크볼 아시아게임 금메달을 목에 걸었다. 그는 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크의 강호 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위를 세트 점수 2대0(12-11, 12-5)으로 꺾고 우승했다. 조별리그부터 결승까지 단 한 세트도 내주지 않는 '퍼펙트 금메달'이었다. 종목도 생소한 테크볼에서, 축구 선수로 꿈을 이루지 못한 이준석이 아시아 정상에 우뚝 섰다.

"저 무직이에요"를 외쳤던 이준석은 이제 당당히 최고의 테크볼 선수가 됐다. 금메달 획득보다 더 기쁜 것은 좋아하는 테크볼로 생업을 이어갈 수 있는 가능성을 열었다는 점이다. 이준석은 "앞으로 실업팀이 생기고, 선수들이 안정적으로 운동할 수 있는 환경이 만들어졌으면 좋겠다"고 희망했다. 이제 그는 더 큰 꿈을 꾸기 시작했다.

Advertisement

나고야=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com