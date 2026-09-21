"물웅덩이 때문에 아시안게임 탈락" 中 날씨 변수 날벼락에 분통 터졌다, 日 국민들까지 사과..."정말 국격을 떨어뜨리는 운영"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]중국의 분노, 일본 국민들까지 사과했다.

중국의 피플차이나는 19일(한국시각) '2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 크리켓 8강전이 전날 비로 인한 경기장의 물웅덩이가 남아서 경기가 취소됐다'고 전했다.

날씨 문제가 아시안게임을 뒤흔들었다. 억울한 사례가 발생한 종목은 크리켓이었다. 크리켓은 13세기 영국에서 시작되어 1774년부터 본격적인 스포츠로 인정받은 뿌리가 깊은 종목이다. 중국은 크리켓 강국은 아니지만, 그간 꾸준히 국제 무대의 문을 두드렸다. 하지만 12년 만에 아시안게임 본선 무대에서 기회를 노린 중국 여자 크리켓 대표팀은 예상치 못한 변수로 대회를 마감했다.

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나고야를 덮인 날씨 문제가 변수였다. 여자 크리켓 종목은 17일 예선이 막을 올렸다. 하지만 나고야는 개막을 앞두고 궂은 날씨로 어려움을 겪었다. 그중 문제는 바로 폭우, 나고야에서 한 시간 동안 104.5mm의 강우량을 기록할 정도로 변덕스럽고 강한 비가 내렸다. 폭우는 크리켓 경기장도 덮쳤다. 이런 폭우에 대한 대책이 없었던 주최측은 폭우 이후 경기장 정비에 어려움을 겪었던 것으로 보인다. 결국 물웅덩이가 남은 경기장에서 경기를 속행하기 어렵다고 판단한 주최 측은 규정에 맞게 결과를 결정했다.

크리켓 규정에 따르면 토너먼트에서 경기를 진행하기 어려운 상황이 발생해 취소된다면, 지연이나 향후 진행 혹은 승부를 결정하는 다른 방식 대신, 랭킹을 통해 승패가 결정된다. 즉 세계 랭킹이 낮은 중국은 파키스탄과 경기해볼 기회조차 얻지 못하고 대회를 마감해야 했다. 이런 사례가 처음이 아니었기에, 일본의 부족한 대처가 더 비판을 받았다. 앞서 항저우 대회에서도 인도, 파키스탄, 방글라데시가 참가한 여자 8강전 4경기 중 3경기가 우천으로 취소되며 랭킹으로 승자가 정해진 바 있다.

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소식이 전해지자 일본 팬들이 고개를 숙였다. 일본 팬들은 SNS를 통해 '날씨 때문이라고는 하지만, 일본 개최 대회에서 이런 유감스러운 결과가 된 것은 일본인으로서 정말 미안하게 생각한다. 국격이 떨어지는 일이다. 유감스러워 견딜 수가 없다. 중국 여자 크리켓 대표팀이 보여줄 앞으로의 활약을 주목하며 응원하고 있으니, 힘내주시길 바란다'고 했다. 또 다른 팬은 '일본에서 국제 행사 열어선 안 된다. 다시는 두 번 다시 하지 않는 게 좋을 것 같다. 이번 대회도 즉시 중단해야 한다고 생각한다. 아무리 봐도 선수들이 너무 불쌍하다'고 했다.

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한편 이번 대회는 흥행에도 적신호가 켜졌다. 당초 매진이라 알려졌던 개회식은 3만석 규모의 경기장도 다 채우지 못하는 굴욕적인 상황이 발생했다. 일본 내에서도 아시안게임을 반기는 분위기가 아니며, 대회 경기에 대한 관심도도 크게 떨어진다. 마지막까지 이런 분위기를 전환시키지 못한다면 역대 최악의 대회로 남을 가능성도 배제할 수 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com