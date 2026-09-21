"살을 깎는 고통을 겪었다" 철심까지 빼고 대표팀 복귀한 '될놈될' 전웅태, 3번째 금메달은 '행운'이 아닌 '노력'이 만들었다

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[안조=스포츠조선 박찬준 기자]대역전 드라마였다. 한국 남자 근대5종이 단체전 금메달을 거머쥐었다. 한국은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 근대5종 결승에서 '에이스' 전웅태(강원도체육회)의 막판 스퍼트를 앞세워 금메달을 획득했다.

단체전은 각국 출전 선수 중 개인전 상위 3명의 성적을 합산해 순위를 가린다. 전웅태는 2위, 이종현(대전광역시청)은 3위로 피니시라인을 통과하며, 개인전 은메달과 동메달을 차지했다. 둘은 펜싱, 장애물 경기, 수영, 레이저 런(육상＋사격)을 합쳐 각각 1595점, 1593점을 기록했다. 1591점의 서창완(전남도청)은 5위에 올랐다.

한국은 총합 4779점으로 4768점의 중국을 따돌리고 1위를 차지했다. 지난 항저우 대회에 이어 남자단체전 2연패를 이뤄냈다. 전웅태는 새로운 역사를 썼다. 아시안게임 3개 대회 연속 금메달이라는 대업을 달성했다. 그는 2018년 자카르타-팔렘방 대회서 개인전 금메달에 이어 항저우 대회에서는 개인전과 단체전 2관왕에 올랐다. 이번 단체전에서 금메달을 목에 걸며, 한국 근대5종의 살아있는 신화임을 다시 한번 확인시켜줬다.

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서창완이 초반 치고 나갔다. 그는 펜싱, 장애물 경기, 수영을 합쳐 2위까지 올랐다. 김영하(전남도청)가 3위로 그 뒤를 이었다. 전웅태는 9위에 머물렀다. 약점인 장애물 경기에서 11위에 그친 탓이었다. 이종현도 하위권이었다. 운명의 레이저 런. 선두 마유앙(중국)이 가장 먼저 뛰었고, 5초 뒤 서창완이 나섰다.

15초 뒤 김영하, 전웅태는 35초 후 출발했다. 서창완은 첫 번째 사격에서 순위를 바꿨다. 1위로 올라섰다. 그는 선두를 놓치지 않았다. 그러나 분위기가 또 바뀌었다. 중국 선수들이 갑자기 속도를 높였다. 대혼전이었다. 전웅태가 치고 나갔다. 항저우 대회에서 기적 같은 역전극을 쓴 그는 폭발적인 스퍼트로 막판 선두 싸움을 흔들었다. 2위까지 올라섰고, 이종현도 치고 올라왔다. 서창완도 포기 않고, 5위로 레이스를 마쳤다. 한국은 결국 단체전 금메달을 수확했다.

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또 다시 주역은 전웅태였다. 전웅태는 한국 근대5종의 살아있는 전설이다. 수영선수로 출발했다가 서울체중 재학 중 '여러 종목을 한꺼번에 경험할 수 있다'는 장점에 매력을 느껴 근대5종 선수가 된 전웅태는 2021년 도쿄올림픽 남자부 경기에서 동메달을 획득, 한국 선수로는 처음으로 올림픽 근대5종에서 입상해 '새 역사'를 만든 주인공이다. 국제근대5종연맹(UIPM) 선정 시즌 최우수선수로 선정되고, 세계랭킹 1위까지 오르는 등 유럽세가 지배하던 근대5종의 지도를 한국으로 돌려놓은 선구자다.

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2024년 파리올림픽에서 동메달 이상의 성적을 꿈꿨지만, 6위에 머물며 메달권 진입에 실패했다. 뜨거운 눈물을 흘린 전웅태는 지난해 잠시 대표팀을 떠나 있었다. 변화가 많았다. 결혼도 했다. 무엇보다 장애물 시대를 대비하기 위한 승부수를 띄웠다. 그는 팔에 박힌 철심의 나사를 빼는 수술을 받았다. 장애물 경기 중 기물을 잡을 때 있었던 통증을 없애기 위한 결단이었다.

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수술은 성공적이었다. 통증이 사라지자, 컨디션이 눈에 띄게 좋아졌다. 올 시즌 복귀한 전웅태는 국제 대회 입상 등 눈에 띄는 성적은 내지 못했다. 하지만 큰 경기에 강한 전웅태의 '승부사 기질'은 대표팀에서도 큰 기대를 모았다. 대표팀 주장도 맡았다. 전웅태는 "초심으로 돌아가려고 한다. 3연패 도전은 의식하지 않고 있다. 종목도 변했고, 나에게는 새로운 도전"이라고 했다.

스스로 "살을 깎는 고통을 겪었다"고 표현할 정도로 열심히 이번 대회를 준비했다. 지독한 무더위도 문제였다. 하지만 언제나 그랬던 것처럼 스스로를 믿었다. "올해 전반기엔 행운보다 불행이 더 많았다. 실수도 많고 스트레스도 있었는데, 하반기에 행운이 오려고 그랬나 싶다"는 그는 "이제부터는 행복만 올 것 같다. 늘 그랬듯 '될놈될'(될 사람은 된다)이라는 생각으로 남은 시간도 잘 준비하겠다"고 강조했다.

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역시 전웅태는 될 놈이었다. 그는 다시 한번 최고의 경기력을 보이며 대한민국 근대5종에 또 한 개의 금메달을 안겼다. 전웅태는 "잔인한 결과지만, 4명 중 1명은 시상대에 올라갈 수 없다. 그게 차라리 나였으면 좋겠다는 생각을 했다. 한편으로는 더 잘해야 한다는 생각도 들어서 오락가락했다"며 "그래도 단체전 금메달이 한국 근대5종에 더 큰 역사가 될 수 있다는 점에서 뜻깊다"고 눈물을 보였다. "이런 종합대회에서 메달을 따면 늘 힘듦과 기쁨이 공존한다"는 전웅태는 "이제 어린 선수들을 뒷받침하는 역할을 하고 싶기도 하지만, 경쟁하는 상황이 된다면 최선을 다해 LA올림픽에 도전할 것"이라고 강조했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com