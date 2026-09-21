하늘이 '삐약이' 신유빈 도와준다...韓 여자 단식 '오피셜' 극악의 대진표 대형 변수, '승률 100%' 세계 랭킹 1위 충격 부진 "멘탈 무너졌어"

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[스포츠조선 이현석 기자]신유빈에게 기회가 될 수도 있다.

중국의 넷이즈는 20일(한국시각) '중국 탁구 국가대표팀이 아시안게임에서 첫 패배를 당했다. 왕만위가 패배했다'고 보도했다.

넷이즈는 '중국 선수 왕만위는 주위링에 1-3으로 패했다. 주요한 순간에 실수를 범했다'며 '그녀는 세계적인 선수였으나, 역할을 제대로 수행하지 못했다. 평정심을 유지하지 못한 자신을 탓할 수밖에 없다. 이런 고질적인 문제는 처음이 아니다. 그녀의 기술은 완벽했지만, 중요한 순간에 결단력을 잃고 멘탈에 무너진 것이 패배의 원인이었다. 앞서 나갈 때 소극적인 플레이, 동점일 때의 머뭇거림, 그리고 절박한 상황에서의 조급함은 그녀를 오랫동안 괴롭혀 왔다'고 전했다.

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사진=넷이즈 캡처

중국 여자 탁구 대표팀은 20일 오후 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 마카오와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자탁구 단체전 조별예선 A조 2차전에서 3대1로 승리했다. 승리는 충분히 기분 좋은 결과지만, 압도적 탁구 강국이라는 이미지를 고려하면 마카오에 한 게임을 내준 것이 뼈아플 수밖에 없다.

패배의 주인공은 왕만위였다. 모두가 예상할 수 없었던 패배였다. 세계랭킹 1위인 왕만위는 중국 탁구를 대표하는 최강자 중 한 명이다. 지난 14일 생애 처음으로 랭킹 정상에 올랐다. 특히 한국을 상대로 강한 모습을 보이는 왕만위는 이번 대회 가장 유력한 여자 단식 금메달 후보이기도 하다. 하지만 왕만위는 마카오의 주위링을 상대로 1-3(9-11, 9-11, 11-7, 11-13)으로 무너졌다.

사진=넷이즈 캡처

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왕만위의 갑작스러운 부진은 여자 단식을 준비하는 신유빈에게는 긍정적인 부분이다. 신유빈은 앞서 19일 이번 대회 여자 단식 탁구 대진 추첨이 완료됐다. 1회전 64강을 부전승으로 통과하고, 2회전에서 마시드 아시트리(이란)-시트라 라스미(인도네시아)의 경기 승자와 16강 진출을 두고 맞대결을 벌인다.

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문제는 8강이다. 세계랭킹 11위인 신유빈은 8강에서 대진표 상으로 왕만위, 쑨잉사, 하리모토 미와, 하야타 히나와의 맞대결을 피할 수 없다. 그중 상대는 왕만위로 정해졌다. 두 선수가 8강까지 오르면 맞대결을 벌이게 된다. 올해 왕만위는 신유빈과의 맞대결에서 모두 승리했다. 압도적인 적수나 다름없다.

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하지만 왕만위가 여자 단체전에서 흔들리는 모습을 보이며, 이런 경향이 반복된다면 여자 단식에서도 신유빈이 왕만위를 상대로 선전할 수 있을 가능성을 배제할 수 없다. 신유빈은 지난 항저우 대회에서도 여자 단체전과 여자 단식, 혼합 복식에서 실력을 십분 발휘해 메달을 목에 걸은 바 있다. 왕만위의 기세가 어떠할지도 계속해서 지켜볼 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com