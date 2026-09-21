충격! "한국에 패하다니, 희망 없다" 12년 만의 NO메달, 중국 이렇게 망가졌나...즉각 경질 요구 쏟아진 감독 "세계적인 흐름과 동떨어졌다"

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[스포츠조선 이현석 기자]감독을 향한 비판이 쇄도하고 있다. 중국 농구의 미래를 망쳤다는 평가까지 나오고 있다.

중국의 소후닷컴은 20일(한국시각) '일본, 한국, 이란에 연달아 패배한 중국 남자 농구는 더 이상 희망이 없다'고 보도했다.

중국 남자농구 대표팀은 지난 20일 일본 나고야에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자농구 3~4위전에서 이란에 70-79로 패했다. 중국은 아시안게임 역사상 두 번째로 메달 획득에 실패했다. 앞서 중국은 2014년 인천 아시안게임에서도 메달 획득에 실패한 바 있다. 당시가 유일한 노메달 대회였다.

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중국은 이번 대회 기대감이 그리 낮지 않았다. 중국은 NBA리거 양한센 저우치, 자오루이 등 핵심들이 없었지만, 세대교체의 핵심이자, 절정기에 오르고 있는 후진추, 왕준제, 랴오 산닝, 후밍쉬안, 취용치 등 대표팀 신예 코어들이 총집결했다. 한국과 함께 가장 강력한 우승후보로 꼽혔지만, 구시대적 전술과 트랜지션 약점으로 4강전과 3~4위전에서 매우 부진한 경기력을 보이며 패배하고 말았다.

비판이 쇄도했다. 준결승에서 사실상 비정예 멤버로 구성된 일본에 20점 차로 무너진 것이 결정타였다. 이어 동메달 결정전인 이란과의 경기에서도 무너지며 아시아 최강을 자부한 중국의 자존심이 박살나고 말았다. 반대로 한국은 이현중을 필두로 결승에서 일본까지 꺾으며 12년 만에 금메달을 목에 걸었다.

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소후닷컴은 '이러한 상황에 직면하여 외부의 비관적인 평가와 조롱은 불가피하다. 하지만 감정적인 폭발 이후에는 오랫동안 쌓여온 상처를 직시해야 한다. 중국 남자 농구 대표팀의 몰락은 갑작스러운 사건이 아니라, 구조적이고 뿌리 깊은 문제들이 집중적으로 드러난 결과다. 진정으로 이 수렁에서 벗어나기 위해서는 철저한 개혁이 필수적이다'고 지적했다.

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문제의 가장 큰 원인으로 꼽히는 인물은 궈스창 감독이다. 이미 일본전 패배 시점부터 궈스창 감독이 팀을 떠나야 한다는 의견이 쇄도하고 있다. 그의 고리타분한 농구 스타일이 중국을 망치고 있다고 주장했다. 일부 중국 언론은 '세계적인 흐름과 동떨어졌다'며 '중국 팬의 인내심은 산산조각 났다. 감독 교체를 고려해야 한다'고 강하게 지적했다. 암울한 시기를 맞이하지 않기 위해선 고민이 필요한 중국이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com