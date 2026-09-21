'날강두급' 충격 버스 노쇼 사태, '금메달' 韓 농구 주장 일침 "다른 선수들 이런 일 겪지 않았으면"

환희의 태극기 세리머니 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 결승전 대한민국 대 일본의 경기. 승리를 거둔 대한민국 이승현이 태극기를 들고 달리며 기뻐하고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]농구 국가대표팀 주장 이승현은 더 이상의 '노쇼 사태'가 벌어지지 않아야 한다고 했다.

대한민국 남자농구가 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자농구 결승전에서 일본을 67-57로 물리쳤다.

이번 금메달은 경기 당일 아침에 벌어진 믿을 수 없는 행정 사태를 이겨냈기에 더 의미가 있다. 경기 당일 아침, 농구 대표팀은 컨디셔닝을 위해 경기장으로 이동해야 했다. 그런데 오전 10시대에 오기로 배정된 차량이 '노쇼'를 했다. 어떤 이유로 버스가 오지 않았는지도 알 수가 없었다. 결국 계획된 컨디셔닝이나 훈련을 취소할 수밖에 없었다. 일본과의 경기를 앞두고 일본 측 운영진의 납득할 수 없는 대회 운영이었다.

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태극기 든 대표팀 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 결승전 대한민국 대 일본의 경기. 승리를 거둔 대한민국 장재석과 이승현이 태극기를 들고 있다.2026.9.20 eastsea@yna.co.kr(끝)

이러한 돌발 사태에도 불구하고, 한국 선수단은 실력으로 일본을 완벽하게 제압했다. 에이스 이현중은 27득점, 18리바운드를 기록했다. 무려 63%의 3점슛 성공률을 기록하면 완벽하게 경기를 지배했다.

일본 매체 산스포에 따르면 경기 후 니콜라이스 마줄스 감독은 "그 상황에서는 아무것도 할 수 없었다"며 중요한 경기를 앞두고 발생한 뜻밖의 사태를 언급했다

주장 이승현은 "선수들은 크게 개의치 않았다. 하나의 해프닝이라고 생각한다"며 선수들이 흔들리지 않고 경기에 집중했다고 밝혔다. 사실 금메달을 가져왔기 때문에 나올 수 있는 승자의 여유다. 농구 대표팀 선수들처럼 다른 선수들이 흔들리지 않는다는 법은 없다. 그렇기에 이승현은 "다른 종목 선수들은 같은 일을 겪지 않기를 바란다"라며 아시아올림픽평의회(OCA)에 일침을 가했다.

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'행복' (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 결승전 대한민국 대 일본의 경기. 67-57로 승리를 거둔 대한민국 이승현이 태극기를 두르고 기뻐하고 있다. 2026.9.20 ksm7976@yna.co.kr(끝)

일본 매체들은 자국에서 일어나고 있는 말도 안되는 대회 운영에 대한 비판적인 시각도 없었다. 산스포 역시 '이번 대회 한국 선수단은 남자 하키 경기 전에 북한 애국가가 잘못 재생된 문제나, 남자 축구 경기 전에 팀 버스가 목적지를 착각한 영향으로 워밍업이 늦어지는 등 악재가 잇따르고 있다'며 자국 대회 운영진에 대한 비판은 언급하지 않았다.