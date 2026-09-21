"한중일 자존심 건 '초박빙' 수영전쟁" 황선우X김우민X이호준X양재훈X김준우X김민섭 계영 800m 2연패 도전![아이치-나고야아시안게임]

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[스포츠조선 전영지 기자]항저우아시안게임에서 대한민국 수영의 저력을 보여준 황금세대가 2026년 아이치-나고야아시안게임 계영 800m 2연패에 도전한다.

한중일의 한치 양보없는 수영 삼국지가 21일 도쿄아쿠아틱스센터에서 재현될 전망이다. 21일 오전 11시 시작되는 계영 800m 예선에는 1조 4레인에서 김민섭, 양재훈, 김준우, 이호준이 나선다. 전날 자유형 100m에 나선 황선우와 자유형 200, 400, 800, 1500m에 나서는 김우민(이상 강원특별자치도청)은 컨디션 조절을 위해 21일 오후 펼쳐질 결선 무대에 집중할 예정이다.

자유형 200m 금메달리스트 황선우, 자유형 400m 금메달리스트 김우민을 동시에 보유한 대한민국은 3년 전 항저우에서 7분1초73의 아시아신기록으로 '수영강국' 중국, 일본을 밀어내고 한국 경영 사상 최초로 시상대 가장 높은 곳에 섰다. 베테랑 양재훈(강원특별자치도청), 이호준(제주시청)이 함께 드라마를 썼다.

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판잔러, 왕순, 왕하오위 등 에이스들이 총출동했음에도 한국에 금메달을 내준 후 중국은 지난 3년간 절치부심했다. 파리올림픽에선 중국이 4위(7분04초37), 한국이 6위(7분0초26)였다. 지난해 싱가포르세계선수권에서 중국이 7분00초91로 4위에 오르며 한국의 아시아신기록을 경신했다. 올랐지만 김영범, 김우민, 이호준, 황선우순으로 나선 한국은 7분02초29로 5위, 포디움을 놓쳤다.

1년 만의 리턴매치, 한국은 황선우, 김우민, 이호준, 양재훈을 기존 멤버에 김민섭, 김준우가 가세했다. 자유형 200m '1분45초대' 기록을 보유한 김영범은 지난 3월 국가대표선발전 자유형 200m에서 부진 계영 800m 멤버로 밭탁되지 못했다. 중국, 일본도 신예 선수들이 대거 나선다. 중국은 자유형 100m 금메달리스트 판잔러를 필두로 2003년생 페이리웨이, 2007년생 쉬하이보, 장잔슈오가 나선다. 일본은 2007년생 구로다 카츠사, 무라사 다쓰야와 베테랑 야나기모토 고노스케, 마츠모토 가츠히로가 나선다. 항저우에서 7분06초29로 3위에 머물렀던 일본도 최근 성장세가 가파르다. 무라사 다쓰야, 구로다 카츠사 등 신예들의 성장에 힘입어 최근 7분2초대까지 기록을 줄였다.

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황금세대는 단체전 2연패 목표를 또렷히 했다. 황선우는 "일본이 7분2초대, 중국이 7분00초대로 아시아신기록을 경신했다. 2초 범위 안에 세 나라가 팽팽하다"고 설명한 후 "당일 컨디션과 합이 중요한데 잘 준비하고 있다"고 말했다. 김영범과 함께 자유형 100m 은, 동메달을 휩쓴 만큼 계영 400m 금메달 기대도 커지고 있다. 황선우는 "대한민국 수영의 잠재력은 무한한 만큼 계영 400m도 잘 지켜봐달라"고 했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com