"이러다가 올림픽과 월드컵도 개최 못해" 일본, '국제망신' AG 터질 것이 터졌다→브랜드 심각 타격 '좌불안석'…신뢰도 추락, 우려 목소리 '최고조'

일왕 부부 입장 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식. 나루히토 일왕 부부가 입장하고 있다. 2026.9.19

빈 관중석·떠난 선수단…개회식에도 달아오르지 않는 열기 (나고야=연합뉴스) 김동한 기자 = 19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 진행된 개회식 도중 일부 선수단이 자리를 떠 선수단석이 비어 있다. 2026.9.19

볼 다투는 이현중 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 결승전 대한민국 대 일본의 경기. 한국 이현중이 볼을 다투고 있다. 2026.9.20

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[스포츠조선 김성원 기자]일본이 국가 신뢰도 추락에 좌불안석이다.

일본의 '도쿄스포츠웹'은 21일 '아이치-나고야 아시안게임의 빈번한 문제가 올림픽과 월드컵 같은 글로벌 이벤트 개최에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다'고 보도했다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임은 출발부터 '폭망' 분위기다. 외신 평가에 따르면 '일본은 완벽하다는 신화'가 무너졌다. 1994년 히로시마 대회 이후 일본에서 열리는 32년 만의 아시안게임이다.

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그러나 개막 전부터 이미 미숙한 경기 운영으로 질타를 받았다. 아이치-나고야 아시안게임 조직위원회는 선수촌 대신 컨테이너와 크루즈선을 활용한 저비용-친환경 대회를 표방하고 나섰다.

그러나 컨테이너 선수촌은 방이 너무 비좁아 발도 디딜 틈이 없을 만큼 불편하다. 크루즈선이 입항했지만, '누구는 초호화 크루즈선에서 묵고, 누구는 열악한 컨테이너에서 지내는 게 말이 되느냐'는 푸념이 나오고 있다.

사진제공=대한하키협회

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선수단의 셔틀버스 배정이 원할하게 이루어지지 않아 최소 3시간 이상, 일부 종목의 경우는 5시간 이상 공항에 발이 묶인 것으로 전해졌다. 인도 대표팀의 경우, 숙소 배정까지 14시간이나 걸리며 공항 바닥에서 잠을 청해야 했다.

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12년 만의 아시아를 제패한 대한민국 남자 농구 대표팀은 20일 경기 당일 차량 문제로 훈련하지 못하는 황당 사건이 발생했다. 결승전에 앞서 오전 별도의 체육관에서 슈팅 훈련 등을 하며 몸을 풀 계획이었다,

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그러나 배정된 차가 제대로 된 설명 없이 나타나지 않았다. 발이 묶인 대표팀은 결국 계획한 훈련을 취소할 수밖에 없었다. 홈팀 일본과 사상 첫 아시안게임 결승전을 앞두고 공교롭게도 불편한 일이 발생한 것이다.

18일 한국과 방글라데시의 남자 하키 조별리그 A조 경기 시작 전에 애국가가 아닌 북한 국가가 잘못 연주됐다. 대한민국 선수단은 사고 직후 조직위에 경위 해명을 요구했다. 조직위가 공식적으로 사과했지만 뒷맛은 씁쓸했다.

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대한민국 입장 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 대한민국 선수단이 입장하고 있다. 2026.9.19

일본 국민은 아시안게임에 대해 무관심이다. 아시안게임을 향한 부정적인 반응이 83.9%에 달했다. 19일 열린 개회식에서도 분위기가 이어졌다.

미즈호공원 육상경기장은 이번 대회를 앞두고 기존 2만7000석에서 3만석으로 늘렸다. 하지만 3만도 채우지 못했다. 관중석뿐만 아니라 개회식 도중 일부 선수단이 자리를 떠나 선수단석도 비었다.

일본의 스포츠 관계자는 '도쿄스포츠웹'을 통해 "대회 사전 준비와 계획이 부실했다. 이번 사건은 일본 전역의 신뢰 하락으로 이어질 수 있다. 올림픽과 축구 월드컵 같은 국제 대회 개최에 큰 영향을 미칠 수 있다"며 "일본은 수많은 대규모 스포츠 대회를 성공적으로 개최했고 전 세계적으로 큰 찬사를 받았다. 이런 '브랜드'에 타격을 줄 수 있다는 점을 고려할 때, 국제적인 문제로 치닫을 수 있다"고 걱정했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com