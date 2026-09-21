이렇게 좋아할 일인가? "우리 안세영 늦게 만난다!" 14억 중국 대진표 보고 환호했다, "결승만 잘하면 우리가 금메달"

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[스포츠조선 이현석 기자]안세영을 언제 만나는지도 상대에게는 환호할 요소다.

중국의 넷이즈는 20일(한국시각) '여자 배드민턴 단체전은 상대적으로 수월한 대진을 만났다'고 보도했다.

넷이즈는 '중국 여자 배드민턴 대표팀은 1라운드 부전승으로 8강에 올랐으며, 태국과 맞대결을 벌인다. 태국은 위협적인 선수를 보유했지만, 중국을 흔들기에는 전력이 역부족이다. 중국은 무난히 다음 라운드에 진출할 것'이라며 '준결승에는 인도네시아와 맞대결을 벌일 가능성이 크지만, 인도네시아도 큰 위협은 될 것 같지 않다. 진정한 승부는 한국 또는 일본과의 결승전에서 펼쳐진다'고 전했다.

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이어 '반대편 대진표는 죽움의 조다. 한국과 일본이 한곳에 묶였다. 한국은 안세영, 백하나, 이소희 등 강호들을 자랑하고, 일본 또한 야마구치 아카네, 미야자키 도모카 등의 전력을 갖췄다. 결승에서 중국에 큰 압박감을 줄 것이다. 한국이 올라오면 안세영이라는 최강의 상대를 만난다. 안세영에 패배가 유력한 상황에서 나머지 복식과 단식을 모두 이겨야 한다. 일본이라면 야마구치를 과소평가해선 안 된다. 다행히 여자 대표팀은 대진표의 이점을 활용해 안세영을 상대할 수 있는 결승전에서만 최고의 기량을 발휘하면 우승할 수 있다'고 설명했다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 단체전 대진 추첨 결과가 19일 발표됐다. 3시드에 배정된 한국은 16강을 부전승으로 통과해 8강부터 일정을 소화한다. 한국은 당초 1, 2번 시드에 포함되지 못하며 우려가 컸다. 대진 추첨에 따라 중국과 준결승에서 만날 수도 있었기에, 최악의 대진표가 구성될 가능성을 배제할 수 없었다. 다행히 한국은 중국 대신 일본과 묶이며, 결승에서만 중국을 만날 수 있게 됐다.

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이런 생각은 단순히 한국만의 입장이 아니었던 것으로 보인다. 중국 또한 결승까지 안세영을 필두로 한 한국 대표팀과의 맞대결을 최대한 피하고 싶었던 것으로 보인다. 중국으로서도 앞서 세계여자단체선수권에서 1군을 내세우고도 한국에 1대3으로 패했던 기록이 크게 작용했을 수 있다.

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한국의 전력을 고려하면 당연한 평가다. 중국 언론 또한 안세영에게는 이미 패배할 것을 기정사실화하는 분위기다. 안세영은 최근 두 대회에서 모두 퍼펙트 우승을 차지했다. 왕즈이가 파고들 틈조차 보이지 않았다. 여자복식의 경우 이소희-백하나조가 최근 세계선수권대회 우승으로 기세가 좋다. 단식도 공희용의 부상 이탈이 아쉽지만, 이연우가 공백을 채워줄 수 있을 것이라는 기대가 크다.

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안세영과 늦게 만나는 국가가 유리하다는 평가, 안세영의 위상을 짐작할 수 있는 부분이다. 한국이 기대대로 중국과 결승에서 만날 수 있을지도 주목할 부분이다. 한국은 22일 오전 9시30분 말레이시아와의 경기를 시작으로 여자 단체전 토너먼트에 돌입한다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com