'대한민국 미쳤다' 눈물의 은메달 김영범, 자유형 50m 아시안게임 신기록 달성...금메달 보인다, '디펜딩 챔피언' 지유찬과 함께 결선행

은메달 획득한 김영범

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[스포츠조선 김대식 기자]자유형 100m에서 아쉬운 은메달로 아쉬움을 삼켰던 김영범이 아시안게임 신기록을 세웠다.

김영범은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 자유영 50m 예선에서 아시안게임 신기록을 달성했다.

자유형 50m 예선 4조에서 김영범은 21초71의 기록으로 조 1위를 차지했다. 이는 기존 아시안게임 기록을 0.4초 앞당긴 대단한 기록이었다. 20일 자유형 100m에서 0.04초 차이로 금메달을 놓친 아쉬움을 50m 금메달로 가져오겠다는 의지를 불태웠다.

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당연히 김영범의 기록은 예선 전체 1위였다. 금일 저녁에 있을 결선에서 페이스를 그대로 이어간다면 금메달도 유력하다. 특히 이 기록은 지유찬이 보유한 한국 최고 기록인 21초66에도 근접한 수치여서 더욱 눈길을 끈다.

디펜딩 챔피언 지유찬은 예선 3조에서 22초23을 기록하며 조 1위로 레이스를 마쳤다. 좋은 컨디션을 보여준 지유찬도 에선 3위로 결선에 올랐다. 두 선수 모두 결선에 오른 만큼, 김영범과 지유찬의 금메달 대결에 관심이 집중된다. 동반 메달도 충분히 가능하다.