"혹시 꿈일까 아침에 뺨 때렸다" 불모지에서 금메달 이뤄낸 이준석의 꿈..."이제 선수촌 밥 먹어요" 테크볼, 진천 선수촌 입성[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"혹시 꿈일까 아침에 뺨을 때렸다."

조기 은퇴한 축구 선수에서 아시아 최고의 테크볼 선수가 된 이준석의 미소였다. 이준석은 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크의 강호 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위를 세트 점수 2대0(12-11, 12-5)으로 꺾고 우승했다. 조별리그부터 결승까지 단 한 세트도 내주지 않는 '퍼펙트 금메달'이었다. 이준석은 대한민국 테크볼 역사상 첫 우승을, 그것도 아시안게임에서 이뤄냈다.

이준석은 눈물을 펑펑 흘리며 동료들, 그리고 어머니와 기쁨을 나눴다. 시상대 가장 높은 곳에 서며, 생애 최고의 하루를 보낸 후 이준석이 눈뜨자마자 가장 먼저한 행동이 있다. "아시안게임, 올림픽은 영상으로만 봤다. 선수들이 금메달을 딸때마다 '꿈만 같다'고 하는거 보고 무슨 기분일까 궁금했다. 아침에 뺨을 때려봤다. 꿈이 아니었으면 했는데 아니더라. '다행이다'는 생각이 들었다."

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전날 상대 선수에게 밀리지 않기 위해 파이팅 넘치는 세리머니를 한 탓인지 목소리는 쉬어 있었다. 하루 사이에 달라진게 많았다. 테크볼 인지도가 높아졌다. 이준석은 "테크볼이 비인기종목이고, 아시안게임도 처임이었다. 감사하게도 4강전과 결승전이 중계가 됐다. 많은 분들이 응원을 보내주셨다고 들었다. 여자친구도 완전 화제라고 하더라. 많은 분들에게 테크볼이 알려지게 돼 기쁘다"고 웃었다.

이준석에 대한 관심도 쏟아졌다. 심지어 외신과의 능숙한 영어 인터뷰도 화제가 됐다. 이준석은 "금메달을 기대해서 영어 인터뷰를 준비한 것은 아니다. 해외여행을 좋아해서 더 많은 소통을 위해 배웠다. 누나가 영어강사다. 누나를 괴롭힌 효과가 나왔다"고 했다. 이어 "정말 많은 분들께 메시지가 왔다. 연락이 끊어진 분들도 메시지를 보내셨더라. 정성껏 하고 싶어서 아직 답변을 못드렸다. 메시지가 하나씩 쌓일때마다 에너지가 쌓이는거 같아서, 모든 메시지가 감사하고 소중했다"고 했다.

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무엇보다 그토록 원했던 진천선수촌에 들어가게 됐다. 테크볼은 대한체육회 정식 가맹 단체가 아니라 진천선수촌에 들어가지 못했다. 연습장을 대관해 훈련했다. 경기도 이천의 실내 구장을 빌리기 전에는 야외에서 공을 찼다. 장마철에는 비가 오면 테이블을 접고, 그치면 다시 폈다. 부실한 식사로 끼니를 때워야 했다. 대한체육회가 통큰 결단을 내렸다. 당장 12월 리야드에서 펼쳐지는 국제대회에 맞춰 2주간 진천에서 훈련할 수 있도록 길을 열었다. 이용섭 감독은 "21일 오전 체육회에서 연락을 받았다. 진천에 들어가고 싶다고 했는데, 여러 문제로 올해는 힘들지 않을까 싶었다. 하지만 신경을 써주시겠다고 하더라. 선수들에게 이제 '선수촌 밥 먹을 수 있다'라는 이야기를 해줄 수 있어 행복하다"고 했다.

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이제 남은 것은 실업팀이다. 그는 "테크볼에 실업팀이 없다. 모든 선수들이 생계를 내려놓고 올인했는데, 우스개소리로 '메달 한개라도 따야 뭐가 생긴다'고 서로 이야기를 했다. 사실 금메달을 땄지만, 이후에 어떻게 될지 몰라 계획도 없다. 눈 앞에 있는 국제대회에 나서 좋은 성적을 거두겠다는 생각 뿐"이라며 "한국 선수들이 공과 친숙하고, 스텝이나 스피드에서 장점이 있는만큼 테크볼 강국이 될 수 있다. 내년에는 실업팀이 생겼으면 좋겠다. 저변도 넓어졌으면 하는 바람"이라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com