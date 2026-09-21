김영범 조짐이 좋다! 'AG 대회 신기록 21초72' 0.01초 차 경신 성공..전체 1위로 결선 진출→'디펜딩 챔피언' 지유찬도 3위로 결선행

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[스포츠조선 이현석 기자]김영범(강원특별자치도청)이 대회 신기록과 함께 금빛 레이스 기대감을 높였다.

김영범은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 자유영 50m 예선에서 아시안게임 신기록을 달성했다.

자유형 50m 예선 4조에서 김영범은 21초71의 기록, 전체 1위를 차지하며 결선에 진출했다. 지유찬은 앞서 자유형 100m에서는 0.04초차이로 판잔러에 금메달을 내줬다. 아쉬움을 달래기 위해 자유형 50m에서는 더 뛰어난 레이스를 선보였다.

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앞서 대회 신기록은 지유찬(대구시청)이 지난 항저우 대회에서 작성한 21초72다. 김영범은 이를 0.01초 차이로 경신하며 예선에서 최고의 레이스를 과시했다.

1m95의 키, 2m16 윙스팬의 압도적 피지컬에 수영 재능을 장착한 김영범은 2023년 항저우아시안게임, 2024년 파리올림픽 이후 눈부신 성장세를 보이며 '황금세대'의 막내로 뜨거운 스포트라이트를 받은 선수다. 올해 국가대표선발전 자유형 100m에서도 황선우를 따돌리고 1위로 터치패드를 찍었던 김영범은 앞서 20일 열린 자유형 100m에서는 아쉬움을 삼킨 바 있다. '절대 1강' 판잔러를 상대로 눈부신 역영을 펼치며 선전했으나, 0.04초 차이로 금메달을 목에 걸지 못했다.

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김영범은 연합뉴스와의 인터뷰에서 "너무 아깝다. 75ｍ까지는 생각한 것 이상 완벽한 레이스였는데 마지막 25ｍ에서 아직 '아마추어'라는 게 들통났다"고 속내를 털어놨다. "35ｍ 구간서 슬쩍 봤는데 내가 너무 잘 가고 있어서 '될 것 같다'고 자만했다. 이런 상황을 대비해 훈련도 많이 했는데 좀 흔들렸다"고도 했다. 김영범은 "내게 개인전 첫 메달은 엄청난 의미다. 세계적인 선수들 사이에서 2등을 했다는 게 너무 값지다"며 미소지었다. 황선우와 함께 100m 은, 동메달을 휩쓴 김영범은 '황금세대'의 계영 400m 금메달을 직겨냥했다. "2, 3위를 했다는 건 우리나라가 자유형 100ｍ에서 우세하다는 증거"라며 "계영 400ｍ, 자유형 50ｍ도 메달을 노리겠다"고 했다. 그 각오를 예선에서부터 드러냈다.

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AFP연합뉴스

디펜딩 챔피언인 지유찬도 밀리지 않는 경기력을 선보였다. 예선 3조에서 22초23을 기록하며 조 1위, 전체 3위로 레이스를 마쳤다. 지유찬은 2023년 열린 2022 항저우 아시안게임 자유형 50m에서 거듭 아시아기록을 경신하며 금메달을 따 한국 수영계를 깜짝 놀라게 했다.

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당시 예선에서 21초84의 당시 아시아신기록을 수립한 지유찬은 결승에서 21초72를 기록, 자신이 세운 기록을 또 단축하면서 금메달을 땄다. 한국 선수가 이 종목에서 금메달을 딴 것은 2002년 부산 대회 김민석 이후 21년 만이었다.

결선에 오른 두 선수의 가장 위협적인 라이벌은 단연 아시아 신기록 보유자인 마쓰모토 슈야(일본)다. 마쓰모토는 21초64, 아시아 신기록을 보유한 일본의 단거리 간판이다. 마쓰모토는 예선에서 22초03으로 전체 2위를 기록해 결선에 올랐다. 세 선수의 삼파전 레이스가 메달의 색을 가릴 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com