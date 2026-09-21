경찰, 이기흥 전 대한체육회장 부정채용, 횡령, 배임 등 7개 혐의 불송치 처분

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[스포츠조선 전영지 기자]경찰이 이기흥 전 대한체육회장의 직원 부정 채용 및 횡령, 배임 등 혐의 사건에 대해 불송치 결정을 내렸다. .

21일 연합뉴스에 따르면 서울경찰청 광역수사단 반부패수사대는 이 전 회장의 업무방해, 제3자 뇌물수수, 업무상 배임, 업무상 횡령, 강요, 물품 구매 비용 대납 관련 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 혐의를 지난 1일 불송치 처분했다. 증거 불충분이 이유다. 후원 물품 사적 사용 관련 청탁금지법 위반 혐의는 공소권 없음으로 불송치 처분했다. 서울청 반부패수사대가 국무조정실에 사건을 의뢰받아 수사에 착수한 지 약 1년 10개월 만이다.

국무조정실 정부합동 공직복무점검단은 대한체육회 관련 비위 첩보를 입수해 지난 2024년 10월 한 달간 현장점검 후 직원 부정채용, 후원물품 사적 사용 등 비위 정황을 확인하고 같은해 11월 이 전 회장 등 8명을 업무방해 등 혐의로 경찰에 수사 의뢰한 바 있다. 당시 점검단은 이 전 회장이 충북 진천국가대표선수촌 직원 채용 과정에서 훈련 관리 담당 직원으로 자녀의 대학 친구가 지원할 수 있도록 자격요건 완화를 지시한 혐의, 스포츠종목단체 회장이 선수 제공용 보양식과 경기복 구매 비용 약 8000만원을 대납하게 하고, 체육회 물품을 지인에게 제공하거나 사적으로 사용한 혐의, 파리올림픽 참관단 입장권 구매 과정에서 체육회에 손해를 끼쳤다는 업무상 배임 의혹 등에 대한 점검 결과를 발표한 바 있다. 문화체육관광부는 해당 조사 결과를 토대로 이 전 회장에게 체육회장직 직무정지를 통보했었다. 이후 경찰은 같은해 12월 서울 송파구 대한체육회 사무실과 진천국가대표선수촌 등 8곳을 압수수색하며 본격 수사를 벌였다.

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이 전 회장은 지난해 1월 제42대 대한체육회장 선거에서 3선 도전에 실패한 후 사퇴했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com