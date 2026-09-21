"천사 같은 미소, 우린 사랑에 빠졌다" 日 20세 '배드민턴 아이돌' 깜짝 우승 선언→"이번 대회 진정한 주인공 후보"

사진=다구치 마야 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본의 배드민턴 아이돌이 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 대한 각오를 밝혔다. 팬들의 반응도 뜨겁다.

일본의 더다이제스트는 20일 '일본 배드민턴계의 기대주인 20세 주인공 후보 다구치 마야가 준비에 만전을 기하고 있다'고 보도했다.

더다이제스트는 '아시안게임이 개막했다. 이번이 첫 출전인 다구치 마야는 대회에 대한 의욕을 드러냈다. 다구치는 혼합 복식에 출전하며 25일에 경기가 열린다. 그녀는 인터뷰를 통해 현재 심경을 밝혔다'고 전했다.

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사진=다구치 마야 SNS 캡처

2005년생인 다구치는 일본 배드민턴에 떠오르는 유망주, 여자 복식과 혼합 복식에서 큰 기대를 받고 있는 선수다. 2023년 세계 주니어 선수권에서 금메달을 따내기도 했다. 이번 아시안게임에서 와타나베 유타와 혼합 복식에 출전한다. 다구치-와타나베 조는 결성 이후 5번이나 우승을 차지하며 위력을 발휘했다. 지난해 일본 챔피언십에서 우승을 차지해 일본 최고의 혼합복식조로 거듭났다. 성장을 거듭하는 혼합 복식 조이기이에 이번 대회에서도 반전을 노리고 있다.

다구치는 대회를 앞두고 인터뷰에서 "긴장감이 높아지고 있지만, 지금은 전력을 다해 훈련에 집중하고 있다"며 "이 무대를 충분히 즐기면서 내 모든 힘을 쏟아 부어 우승을 목표로 열심히 노력할 예정이다. 응원해주는 모든 분들께 용기와 감동을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다. 많은 응원 부탁드린다"고 각오를 드러냈다.

사진=다구치 마야 SNS 캡처

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더다이제스트는 '다구치는 20세를 맞아 SNS에 올린 사진들이 큰 반응을 받는 등 코트 안팎에서 큰 성장이 기대되는 주인공 후보'라며 다구치의 인기에도 주목했다. 이어 공개한 다구치의 우승 후 사인 세리머니 영상에는 일본 팬들이 "천사 같은 미소다", "우린 사랑에 빠졌다"며 다구치에 대한 열렬한 환호를 보내는 반응도 담겼다. 앞서 다구치는 데뷔 시절부터 아이돌 같은 외모로 큰 인기도 얻고 있다. 국내에서도 존재가 알려지면서 '뉴진스 하니 닮은꼴'로 유명세를 타기도 했다.

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한국과 대만, 일본에서 모두 다구치의 인기가 대단했던 것으로 알려졌다. SNS에 공개된 와타나베-다구치 조의 영상은 높은 조회수를 기록 중이다. 다른 선수들의 영상과 비교하면 유독 더 폭발적인 관심을 받은 것으로 보인다. 어린 나이에도 불구하고 실력과 스타성까지 갖춘 다구치의 아시안게임 활약 여부에도 관심이 쏠릴 전망이다.

사진=다구치 마야 SNS 캡처

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com