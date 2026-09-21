"이렇게까지 쓰러져본 것은 처음" 시상대도 서지 못한 서창완, 단체전 금메달 만든 투혼..."100%는 아니지만, 포기하지 않았기에 후회는 없다"[나고야 LIVE]

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[니고야=스포츠조선 박찬준 기자]서창완은 '레전드' 전웅태를 넘어 이번 대회 강력한 금메달 후보로 떠올랐다. 준결승부터 압도적인 모습으로 1위에 올랐다. 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전 역시 시나리오대로 움직이는 듯 했다. 레이저 런(육상+사격)에서 선두로 뛰어올랐다. 세바퀴까지는 순위를 지켰다. 네바퀴부터 몸이 말을 듣지 않았다. 서창완은 "한계치가 왔다. 쥐까지 오는 상황이었다. 마지막에는 총구가 보이지 않을 정도였다"고 털어놨다.

항저우의 기억이 떠올랐다. 당시 100%를 쏟지 못한 후회가 생각났다. 서창완은 "웅태형이랑 (이)종현이가 너무 잘뛰고 있더라. 나만 잘하면 단체전 금메달이 가능할꺼 같았다. 마지막까지 뛸 수 있던 이유였다"고 했다. 서창완은 역주 끝에 5번째로 레이스를 마쳤고, 결국 피니시라인 통과 후 쓰러졌다. 서창완은 "이렇게까지 쓰러져본 적이 처음"이라고 했다.

그의 투혼은 금메달로 보상을 받았다. 단체전은 각국 출전 선수 중 개인전 상위 3명의 성적을 합산해 순위를 가린다. 전웅태는 2위, 이종현은 3위로 피니시라인을 통과하며 개인전 은메달과 동메달을 거머쥐었다. 둘은 펜싱, 장애물 경기, 수영, 레이저 런(육상＋사격)을 합쳐 각각 1595점, 1593점을 기록했다. 1591점의 서창완은 5위에 올랐다. 한국은 총합 4779점으로 4768점의 중국을 따돌리고 1위에 올랐다. 한국은 지난 항저우 대회에 이어 남자 단체전 2연패를 이뤄냈다.

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서창완은 몸이 좋지 않아, 그토록 원했던 시상대에 서지도 못했다. 치료를 받고 난 후 컨디션을 회복한 서창완은 "포기했더라면, 자책도 했을거 같은데, 1차 목표인 단체전 금메달을 따게돼서 기쁘다"고 웃었다.

기쁨도 잠시, 이내 후배 김영하를 챙겼다. 선두권에 있던 김영하는 이후 처지며 12위로 내려갔다. 상위 3명에서 제외된 김영하는 3년 전 서창완이 그랬듯 단체전 금메달을 목에 걸지 못했다. 서창완은 "엉하한테 수고했다는 말을 하고 싶다. 룰 때문에 다같이 메달을 따지 못하는 상황이라 마냥 좋지는 않았다"고 했다. 값진 충고도 전했다. 그는 "항저우 때 메달을 따지 못해서 오히려 더 단단해졌다. 지금까지 잘하는 원동력이 됐다"고 했다.

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서창완은 마지막으로 "개인전 결과만 봤을때는 아쉬울 수도 있는 대회다. 하지만 최선을 다했다. 내 100%는 보여드리지 못했지만, 내가 할 수 있는 최선을 다해서 후회는 없다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com