'에이스' 박효준 막판 맹활약…韓사격, 남자 10ｍ 공기소총 단체전 洞획득→개인전 금빛 사냥

과녁 조준하는 박하준. 연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 한국 남자 사격 국가대표팀이 10m 공기소총 단체전에서 동메달을 수확했다.

남자 사격 국가대표팀 권협준, 박하준, 신민기는 21일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 아이치-나고야 아시안게임 남자 10m 공기소총 개인전 예선 겸 단체 결선에 출전해 총점 1884.2점을 기록하며 인도(1890.1)점에 이어 3위를 차지했다. 금메달은 1899.0점으로 세계 신기록을 세운 중국팀에게 돌아갔다.

한국팀은 초반 6~7위로 메달권에서 멀어지는 듯 했으나 막판 좋은 성적을 보이며 마지막 10발에서 3위까지 치고 올라왔다.

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특히 에이스 박하준의 활약이 컸다. 박하준은 경기 초반 104.8점, 104.7점로 아쉬운 모습을 보였지만 후반들어 집중력을 발위하며 105.6점, 105.2점, 그리고 최종 10발에서 106.1점을 얻어내며 총점 631.4점으로 동메달 획득의 일등공신으로 떠올랐다.

신민기는 629.2점으로 9위에 올랐고 권협준은 623.6점으로 28위에 랭크됐다.

집중하는 신민기.연합뉴스

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개인전 본선 기록에서도 박하준은 1위 중국 성리하오(635.4점)과 2위 마시한(633점), 3위 인도 루드랑크쉬 발리사헵 파틸(631.8점)에 이어 4위에 랭크되며 결선에 진출했다. 신민기는 8위까지 결선에 진출하는 본선에서 629.2점으로 9위에 랭크돼 탈락될 것으로 보였다. 하지만 같은 국가 선수 최대 2명만 같은 국가 선수가 진출할 수 있다는 규정으로 5위 장창홍(630.6점)이 탈락하며 어부지리로 결선에 올라가게 됐다.

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10m 공기소총 결선은 이날 오후 12시 30분 같은 장소에서 열린다.

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박하준은 개인전 금메달을 기대해볼만 하다. 2024 파리 올림픽 10m 공기소총 혼성단체전 은메달을 획득해 대한민국의 파리 올림픽 첫 메달리스트가 됐다. 2019년 나폴리 유니버시아드 단체전에서 은메달을 차지했고 2022 항저우 아시안게임 개인전과 단체전에서 은메달, 혼성전에서 동메달을 획득한 바 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com