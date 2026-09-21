'압도적 경기력' 메달 도전 청신호! 한국 여자 하키, 카자흐스탄 7-0 완파...조별리그 2연승 질주

사진=대한하키협회

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 여자하키 대표팀이 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그에서 2연승을 질주했다.

한국 여자하키 대표팀은 21일 일본 기후현 그린스타디움에서 열린 대회 A조 조별리그 2차전에서 카자흐스탄을 7대0으로 눌렀다.

앞서 18일 대만을 상대로 1차전에서 3대1로 승리해던 한국은 2연승을 달리며 1차 목표인 4강 진출에 청신호를 켰다. 한국은 1쿼터 박미향의 필드골을 시작, 2쿼터에 터진 안수진과 김정인의 연속 득점으로 격차를 벌렸다. 3쿼터에는 4골을 퍼부으며 승부에 쐐기를 박았다.

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한국 여자 하키는 2014 인천 대회 이후 12년 만에 아시안게임 금메달에 도전한다. 인천 대회에서 우승을 차지했던 여자 하키는 2018년 자카르타 팔렝방 대회에서는 메달 획득에 실패했다. 항저우 대회에서는 결승에 올랐으나, 중국에 석패, 은메달을 목에 걸었다.

한국 여자 하키는 23일 오전 9시 같은 장소에서 방글라데시와 3차전을 벌인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com