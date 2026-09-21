중국-일본 나와! 대한민국 2연패 간다...남자 계영 800m, 가볍게 결선 진출

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[스포츠조선 김대식 기자]수영 경영 남자대표팀이 계영 800ｍ에서 아시안게임 2회 연속 우승을 위해 순항했다.

대한민국은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 계영 800m 예선을 3위로 통과해 결선에 올랐다. 금일 저녁 금메달 2연패에 도전한다.

첫 번째 주자였던 김민섭은 초반부터 치고 나가 선두를 유지했다. 2위권을 형성한 싱가포르와 베트남이 추격했지만 자리를 내줄 생각이 없었다.

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바통을 이어받은 두 번째 주자인 양재훈도 마찬가지였다. 초반부터 격차를 벌렸다. 중계화면에서 다른 나라 선수들이 모두 사라질 정도로 질주했다. 양재훈이 1위를 굳힌 채 마무리했다.

세 번째 주자인 김준우는 격차를 유지하는데 집중했다. 이미 1위가 확정적인 상황에서도 페이스는 처지지 않았다. 마지막 주자인 이호준은 2위권과의 격차를 10m 이상 벌리면서 안정적으로 에선을 마무리했다. 7분14초35을 세운 한국이다.

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한국의 경쟁 상대인 일본과 중국은 예선 2조에서 치열한 대결을 펼쳤다. 서로 엎치락뒤치락하는 치열한 경쟁 속에 중국이 웃었다. 두 팀이 끝까지 경쟁하면서 기록이 좋게 나온 탓에 한국은 3위로 결선에 올랐다. 두 나라는 각각 7분11초70, 7분13초02 기록을 세웠다.