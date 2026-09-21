"정치적 의도 아냐, 주의할 것" 새빨간 거짓말이었다! 아시안게임에 또 다시 등장한 도요토미, 이번엔 포토존 운영 '파장'...서경덕 교수 "일본 국제대회 못열게 해야"

사진캡처=서경덕 교수 SNS

사진=AFP 연합뉴스

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]일본이 아직도 정신을 차리지 못했다.

또 다시 '도요토미 논란'이다. 이번에는 도요토미 히데요시를 소재로 한 포토존이 2026년 아이치-나고야 아시안게임 대회 기간 운영되는 것으로 알려지며 충격을 주고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 21일 SNS를 통해 '일본에 거주하는 누리꾼의 제보를 받았다'며 해당 내용을 전했다. 서 교수에 따르면 아이치·나고야 아시안게임 문화프로그램 공식 홈페이지에는 나고야시가 22일 미즈호 공원에서 운영하는 '무장 역할놀이 포토스폿'이 안내돼 있다.

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이곳에서는 관람객이 도요토미, 오다 노부나가, 도쿠가와 이에야스를 주제로 갑옷 모양의 패널 뒤에 서서 일본 전국시대 무장(武將)이 된 것처럼 사진을 찍을 수 있다. 이들은 전국시대를 거쳐 일본을 통일한 인물로, 나고야 3걸로 불린다. 아이치현과 나고야시가 관광, 문화 콘텐츠로 적극 활용하는 지역의 대표 상징이다.

하지만 도요토미는 1592년 조선을 침략해 임진왜란을 일으킨 장본인이다. 조선은 물론, 무려 7년간 동아시아 전체를 흔들었다.

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앞서 15일에는 선수촌으로 쓰이는 대형 크루즈선 입항 공연에 도요토미로 분한 인물이 공연이 되며 논란이 됐다. 논란에 조직위는 "나고야항 입항 행사에서 '나고야 오모테나시 무장대'가 공연한 것은 개최지인 아이치·나고야의 지역 문화와 관광을 소개하기 위한 행사였다"며 "해당 공연은 특정 역사적 인물을 지지하거나 어떠한 역사적 메시지를 전달하려는 의도가 아니었다"고 밝혔다.

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내로남불의 극치였다. 2020년 도쿄올림픽 당시 대한민국 선수단은 도쿄 시내 선수촌 외벽에 '신에게는 아직 5000만 국민의 응원과 지지가 남아 있사옵니다'라는 현수막을 걸었다. 임진왜란 당시 이순신 장군의 '상유십이 순신불사'(尙有十二 舜臣不死·아직도 제게 열두 척의 배가 있고, 저는 아직 죽지 않았습니다) 장계에서 아이디어를 얻었다.

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하지만 일본 언론은 이를 정치적 메시지라 문제를 제기했고, 극우 단체까지 나섰다. 선수촌 앞에서 시위를 벌이자 우리 선수단은 현수막을 철거했다.

대한체육회는 즉시 항의했다. 크루즈 선수촌 기념행사에서 발생한 상황을 인지하고 유승민 대한체육회장 명의로 즉각적인 유감 표명과 재발 방지를 요구하는 서한을 아시아올림픽평의회(OCA)와 대회 조직위원회에 보냈다

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조직위는 "아시안게임이 다양한 국가와 지역의 선수 및 관계자들이 모이는 자리인 만큼, 기념식 등에서의 표현 방식이 관객에 따라 다르게 해석될 수 있다는 점을 인식하고 있다"고 했다. 그러면서 "앞으로 모든 프로그램과 콘텐츠가 국제 스포츠 대회에 적합하도록 지속해서 주의를 기울일 것"이라고 약속했다.

하지만 새빨간 거짓말이었다. 서 교수는 이와 관련, "진정성 없는 해명에 불과했다"며 "올바른 역사 의식을 갖췄다면 이렇게 도요토미를 또 등장시키지는 않았을 것"이라고 주장했다. 이어 "49억 아시아인의 축제인 아시안게임을 이용해 전범을 미화하는 일본은 더 이상 국제 스포츠 행사를 주최해서는 안 될 것"이라며 "일본은 정신 차려야만 한다"고 비판했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com