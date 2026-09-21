"부상은 패배의 이유가 될수없다" 투혼의 에페여제' 세계챔피언 송세라의 금빛 도전이 시작됩니다[아이치-나고야아시안게임]

'에페여제' 송세라가 나고야-아이치아시안게임을 앞두고 지난달 26일 진천국가대표선수촌에서 열린 팀 SKT 출정식에서 대한펜싱협회 회장사 SK텔레콤의 지원에 감사하는 마음을 담아 하트 포즈를 취했다. 사진=전영지 기자

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[스포츠조선 전영지 기자]"오직 나와 펜싱만 생각할 뿐."

'세계챔피언' 송세라(33·부산광역시청·세계 3위)가 펜싱코리아의 금빛 피스트를 이끌 선두주자로 첫 경기에 나선다. 송세라는 22일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 펼쳐질 아이치-나고야아시안게임 펜싱 여자에페 개인전에서 첫 금메달에 도전한다.

송세라는 7월 25일 홍콩세계펜싱선수권에서 2022년 카이로 대회 이후 4년 만에 정상을 탈환했다. 세계선수권 개인전 금메달은 2개인데 아시안게임 금메달은 아직 없다. 3년 전 항저우 대회에선 레전드 선배 최인정과 결승서 맞붙어 은메달을 획득했다. 세계챔피언으로 나서는 두 번째 아시안게임에서 송세라는 개인전 첫 금메달과 함께 '에페 금둥이'들과 함께하는 단체전 금메달 '2관왕'을 목표 삼았다. 기대에 찬 주변의 시선이 부담되지 않을까. 송세라는 "너무 자신감만 갖고 가면 캐치 못한 상황에 당황할 수도 있다. 살짝 부담감을 갖고 나가면 긴장한 상태에서 더 탄탄히 준비할 것같다"며 웃었다.

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출처=FIE

사진출처=FIE

'할 수 있다' 박상영의 리우올림픽 기적 금메달로 알려진 에페 종목은 펜싱에서 '동시타'가 허용되는 유일한 종목이다. 두 선수가 함께 찌르면 함께 점수가 올라간다. 그만큼 변수도 많고, 절대 강자도 절대 우승을 장담할 수 없는 종목. 여자에페 개인전에서 송세라를 포함 2회 이상 세계 챔피언에 오른 선수는 역사상 단 4명뿐, 아시아선수는 유일하다. 하지만 송세라는 긴장을 늦추지 않았다. "에페는 동타가 있다보니까 무조건 이긴다는 확신도 없고 세계적으로 봤을 때도 늘 챔피언이 바뀐다. 알 수 없는 변수가 많다. 누구도 만만히 볼 수 없다. 단단히 준비해야 한다"고 했다. 33세의 베테랑 펜서는 지난해 가을부터 올 여름 세계선수권까지 쉼없이 달려왔다. 아프지 않은 선수는 없다. 머리 하나는 더 큰 유럽 톱랭커들을 상대로 매경기 전광석화같은 런지로 기적같은 승리를 일궈온 송세라 역시 햄스트링 부상을 달고 산다. 하지만 그녀는 "부상은 패배의 이유가 될 수 없다"고 단언했다. "집중하면 통증도 느껴지지 않는다. 매순간 집중하다보면 통증은 문제가 되지 않을 것"이라고 했다.

목표는 당연히 개인전, 단체전 금메달이지만 송세라는 "결과에 집착하지 않고 펜싱 자체를 즐기는 것, 온전히 내 자신에게 집중하는 게 목표"라고 했다. 세계챔피언 타이틀을 탈환한 후 "완전히 펜싱을 꿰뚫은 느낌"이라고 했던 송세라는 이제 물아일체의 경지다. "주변 환경, 남들 신경 안쓰고 오직 나와 펜싱만 생각할 뿐"이라며 미소 지었다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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