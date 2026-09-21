'파리 영웅' 박하준 7위 충격 탈락·'늦깎이 국대' 신민기 6위… 韓사격 남자10m공기소총 'NO메달' 짙은 아쉬움

경기 마친 박하준.연합뉴스

아쉬워하는 신민기.연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 기대를 모았던 한국 사격의 간판 박하준(KT)과 늦깎이 국가대표 신민기(상무)가 나고야의 결전지에서 메달권 진입에 실패하며 아쉬움을 삼켰다.

박하준과 신민기는 21일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 사격 남자 10m 공기소총 개인전 결선에 출전했으나, 각각 7위와 6위에 머물며 시상대에 오르지 못했다.

결선 시작과 함께 펼쳐진 8인의 진검승부에서 한국 선수들은 초반 영점 난조를 극복하지 못하고 고전했다. 1시리즈(첫 5발)에서 신민기가 52.2점을 쏘며 공동 4위로 무난하게 출발한 반면, 강력한 금메달 후보였던 박하준은 51.4점에 그치며 최하위인 8위로 결선을 시작했다.

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2시리즈(10발 합계) 신민기가 110.7점으로 4위권을 유지하며 추격의 발판을 마련했고, 박하준은 102.7점으로 7위까지 한 계단 올라섰지만 상위권과의 격차를 크게 좁히지 못했다.

2발마다 최하위가 탈락하는 살얼음판 승부에서 인도와 중국의 강세가 이어졌다. 12발째 파틸(인도, 116.6점)과 성리하오(중국, 115.8점)가 1, 2위를 형성한 가운데 신민기는 115.6점(5위), 박하준은 114.3점(공동 6위)으로 턱밑 생존 경쟁을 펼쳤다.

과녁 조준하는 신민기.연합뉴스

집중하는 신민기. 연합뉴스

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첫 번째 고비였던 14발째에서 박하준은 145.7점을 기록, 신민기(146.0점)에게 단 0.3점 차로 뒤지며 7위에 머물러 결선 참가 선수 중 두 번째로 사대를 떠났다.

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홀로 남은 신민기 역시 16발 합계 166.2점에 그치며 선두 성리하오(168.8점)와 파틸(168.6점)의 벽을 넘지 못하고 6위로 아쉽게 경기를 마무리했다.

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가장 짙은 아쉬움이 남는 대목은 단연 박하준의 개인전 침묵이다. 박하준은 2024 파리 올림픽 혼성 10m 공기소총에서 금지현과 함께 은메달을 명중시키며 대한민국 선수단에 대회 첫 메달을 안겼던 세계 정상급 총잡이다. 2022 항저우 아시안게임에서도 개인전 은메달, 단체전 은메달, 혼성전 동메달을 휩쓸며 3개의 메달을 목에 걸었던 간판스타였기에 이번 나고야에서의 개인전 금빛 총성을 향한 기대감은 그 어느 때보다 컸다. 하지만 결선 초반부터 흔들린 영점을 끝내 회복하지 못하고 7위로 돌아서야 했다.

함께 사대에 선 1988년생 신민기의 분전도 눈길을 끌었다. 서른여덟의 나이에 생애 처음으로 태극마크를 가슴에 달고 국제 종합대회에 나선 신민기는 대표팀의 든든한 '다크호스'로 결선 무대까지 진출했으나, 16발째 고비를 넘기지 못하고 6위로 대회를 마쳤다.

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한편 금메달은 세계 랭킹 1위 중국의 성리하오(243.6점)가 거머쥐었고 인도의 히만슈 딜론(241.8점)과 루드랑크쉬 발라사헵 파틸(230.9점)이 은메달과 동메달을 가져갔다.

신민기 '메달 향해서'/ 연합뉴스

경기 마친 박하준.연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com