"침대가 골판지야!" 선수 충격 폭로, 일본 국격 와르르 박살...잠 잘 수도 없고, 노숙 생활까지

아시안게임 한국 선수단 숙소에 걸린 태극기 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막을 이틀 앞둔 17일 일본 나고야항 인근에 조성된 컨테이너형 목조 조립식 숙소 단지에 태극기가 걸려 있다. 아시안게임 조직위는 대회 참가인원이 애초 계획했던 1만5천명을 넘어 1만7천명으로 증가하자 비용 절감을 위해 선수촌을 새로 짓는 대신 이탈리아 크루즈선 '코스타 세레나호'(4천명), 나고야항 컨테이너형 조립식 숙소(2천명), 그리고 수영·승마가 열리는 도쿄를 포함한 시내 일반 호텔에 선수단을 쪼개어 수용하기로 했다.2026.9.17 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]골판지 침대에 자면서 선수들이 제대로 자신의 기량을 발휘할 수 있을까.

19일 개막한 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 연일 뜨거운 승부가 펼쳐지고 있는 가운데, 선수들이 머무는 숙소에서는 경기 외적인 부분이 화제를 모으고 있다. 골판지로 만들어진 침대에 이어 다른 설비까지 골판지 소재로 제작된 사실이 알려지면서다.

일본 매체 디 앤서는 트라이애슬론에 출전한 싱가포르의 루크 추아 리 롱이 자신의 인스타그램에 숙소 내부를 촬영한 영상을 공개했다고 보도했다. 루크는 영상에서 "아시안게임의 침대에 대해 소개할게. 골판지로 만들어졌어"라고 말했고, 동료인 테이 이 준은 "튼튼해"라며 직접 침대에 누워 보였다.

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테이는 매트리스를 들어 올려 침대 프레임을 두드리며 "진짜네. 정말 골판지야"라고 말해 증거 영상을 남겼다. 이어 루크가 "자전거 거치대는?"이라고 묻자 테이는 "이것도 골판지야"라며 소개를 이어갔다.

태극기와 청사초롱 걸린 아시안게임 선수단 숙소 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막을 이틀 앞둔 17일 일본 나고야항 인근에 조성된 컨테이너형 목조 조립식 숙소 단지에 태극기와 청사초롱이 걸려 있다. 아시안게임 조직위는 대회 참가인원이 애초 계획했던 1만5천명을 넘어 1만7천명으로 증가하자 비용 절감을 위해 선수촌을 새로 짓는 대신 이탈리아 크루즈선 '코스타 세레나호'(4천명), 나고야항 컨테이너형 조립식 숙소(2천명), 그리고 수영·승마가 열리는 도쿄를 포함한 시내 일반 호텔에 선수단을 쪼개어 수용하기로 했다. 2026.9.17 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이번 대회 조직위원회는 개최 비용 절감을 명분으로 별도의 선수촌을 짓는 대신 컨테이너와 대형 크루즈선으로 숙소를 대신하는 정책을 세웠다. 그러나 컨테이너 선수촌에서는 폭우에 비가 새고 장신 선수의 체격을 고려하지 않은 시설이 드러나 빈축을 샀다.

일본 매체 닛칸스포츠는 지난 12일 '아시안게임 숙박 거점 중 하나인 컨테이너형 숙소에 대해 비판의 목소리가 뒤따르고 있다'며 '선수촌 건설을 보류한 이번 대회는 크루즈, 호텔, 컨테이너형 숙박 시설을 구축했다. 남자 농구에는 신장이 2m가 넘는 선수들이 많다. 한국 에이스 이현중도 힘들다며 쓴웃음을 지었다'고 전했다. 닛칸스포츠에 따르면 이현중은 "불만을 말해도 어쩔 수 없다. 쾌적한 공간을 어떻게 만들 수 있는지 모색하고 있다"고 했다.

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이뿐만이 아니다. 숙소 배정도 제대로 안되서 선수들이 노숙을 하는 사태까지 벌어졌다. 인도 매체 뉴 인디안 익스프레스는 '선수들은 숙소가 배정되기를 초조하게 기다리며 식량도 없이 발이 묶였고, 몇몇은 수요일 밤늦게 겨우 숙소를 구했지만 다른 사람들과 방을 함께 써야 했다'며 '사격 선수들은 원래 묵기로 되어 있던 숙소가 다른 사람들에게 넘어가면서 다른 호텔로 옮겨졌다. 10시간이 넘는 고된 비행 끝에 나고야에 도착한 선수들은 휴식을 간절히 원했으나, 음식도, 편의시설조차 없는 크루즈에 발이 묶였다'고 보도한 바 있다.

선수들은 이번 대회를 위해서 4년 동안 땀을 흘렸다. 원가 절감도 당연히 중요하지만 대회 조직위라면 당연히 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 준비했어야 했다.