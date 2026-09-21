"선수촌에서 훈련하고 싶어요" 이준석의 꿈이 이루어졌다!...대한체육회, 진천선수촌서 테크볼 훈련 지원 추진[오피셜]

Advertisement

Advertisement

[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]대한체육회(회장 유승민)는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 대한민국 역사상 첫 금메달을 거머쥔 테크볼 국가대표 선수들이 진천 국가대표선수촌에서 훈련할 수 있도록 지원 방안을 마련할 계획이다.

이준석은 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 이라크의 강호 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위를 세트 점수 2대0(12-11, 12-5)으로 꺾고 우승했다. 조별리그부터 결승까지 단 한 세트도 내주지 않는 '퍼펙트 금메달'이었다. 이준석은 대한민국 테크볼 역사상 첫 우승을, 그것도 아시안게임에서 이뤄냈다. 테크볼은 이번 대회에서 처음으로 정식 종목에 채택됐다.

준비과정은 험난했다. 테크볼은 대한체육회 정식 가맹 단체가 아니라 진천선수촌에 들어가지 못했다. 연습장을 대관해 훈련했다. 경기도 이천의 실내 구장을 빌리기 전에는 야외에서 공을 찼다. 장마철에는 비가 오면 테이블을 접고, 그치면 다시 폈다. 부실한 식사로 끼니를 때워야 했다. 같은 국가대표였지만, 최소한의 혜택도 누리지 못했다. 그럼에도 금메달을 거머쥐었다.

Advertisement

사실 대한체육회는 이번 아시안게임을 앞두고 테크볼 선수들의 진천선수촌 입촌 훈련을 검토했다. 대회를 앞둔 국가대표 선수들의 입촌과 훈련이 집중되면서 선수촌 내 훈련공간 확보가 어려워 입촌이 이루어지지 못했다.

테크볼 선수들은 아시안게임 출전을 위해 생업을 포기하고 훈련에 전념했다. 이준석은 사비를 들여 헝가리 전지훈련을 다녀오기도 했다. 이준석을 비롯한 테크볼 선수들은 "진천선수촌에 입촌해 체계적으로 훈련하는 것이 꿈"이라고 밝힌 바 있다.

Advertisement

유승민 회장은 이준석의 남자 단식 결승 경기 현장을 직접 찾아 경기를 응원하고 금메달 획득을 축하했다. 특히 "어려운 훈련 여건 속에서도 대한민국 테크볼의 첫 아시안게임 금메달이라는 값진 성과를 만들어낸 이준석 선수와 대표팀에 축하와 감사의 말씀을 전한다"며 "테크볼이 더욱 성장할 수 있도록 선수들이 진천 국가대표선수촌의 훈련 환경을 활용할 수 있는 방안을 마련하겠다"고 말했다.

Advertisement

대한체육회는 향후 테크볼의 진천선수촌 훈련 지원을 위한 구체적인 방안을 검토할 예정이며, 아울러 국제 스포츠 환경 변화에 따라 새롭게 성장하는 종목과 선수들의 어려움에도 지속적으로 귀 기울여 나갈 계획이다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com