"이기록 실화?" 깜놀한 김영범 VS 지유찬 VS 日마츠모토 자유형50m '0.01초 역대급 터치전쟁'[아이치-나고야아시안게임]

연합뉴스/스포츠조선 DB

김영범, 대회 신기록

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[스포츠조선 전영지 기자]아이치-나고야아시안게임 자유형 50m 결선, 아시아 최고의 스피드레이서를 가리는 불꽃 승부가 시작된다.

'디펜딩 챔피언' 지유찬과 '2006년생 수영 초신성' 김영범(이상 강원특별자치도)이 21일 오후 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 펼쳐질 대회 남자 자유형 50m 결선에서 전날 자유형 100m 김영범(은), 황선우(동)에 이어 동반 포디움에 도전한다.

김영범, 대회 신기록

예선전부터 스파크가 튀었다. 전날 자유형 100m에서 판잔러에 0.04차 역전을 허용하며 김영범이 개인 최고기록이자 '대회 신기록'인 21초71을 찍었다. 전체 1위로 결선에 올랐다. 김영범 스스로도 예선에서 나온 호기록에 놀라움을 감추지 못했다. 한솥밥 선배 지유찬이 3년 전 항저우아시안게임 금메달 당시 세운 21초72의 대회 신기록은 0.01초 앞당겼다.

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아시아기록보유자 일본의 마츠모토 슈야가 22초03으로 전체 2위, 디펜딩챔프 지유찬이 22초23, 전체 3위로 상위 10명이 겨루는 결선에 진출했다. 이날 오후 5시12분 펼쳐질 파이널에서 김영범이 4번 레인, 지유찬이 3번 레인, 마츠모토가 5번 레인에 포진했다. 자유형 최단거리에서 아시아 최고의 스피드 레이서를 가린다.

항저우아시안게임 자유형 50m 금메달 지유찬. 사진=스포츠조선 DB

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지유찬의 개인최고기록이자 한국최고기록은 21초66. 지난해 7월 싱가포르세계선수권 플레이오프에서 세운 아시아신기록이다. 이 기록을 8월 일본 마츠모토 슈야가 21초64로 0.02초 앞당겼다. 2명의 전 아시아기록 보유자와 '초상승세, 괴물 피지컬' 김영범의 뜨거운 3파전이 예상된다.

김효열 경영대표팀 감독은 "김영범이 전날 100m 초반 50m에서 보여준 스피드를 오늘도 그대로 보여줬다. 김영범의 기록도 아주 좋았지만 21초대 기록이 유일한 걸 보면 21초대를 보유한 선수들의 예선 기록이 잘 안나온 측면도 있다. 일단은 김영범의 페이스와 컨디션이 좋다. 지유찬도 결선에서 21초대 기록으로 두 선수가 나란히 좋은 결과를 내기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com